「香蕉仔」邓一君健康亮红灯！慨叹做爸爸「用健康换钱」肝指数超标越胀越残：我有事个女点算

由古天乐总监制兼主演的电影《寻秦记》上映至今叫好又叫座，不单票房成绩写下历史新页，在网络上掀不少回忆杀，电视版的原班人马上阵与新加入的角色擦出新火花，制造了不少话题。在2005年退出娱乐圈转投保险业的邓一君，今次在好友古天乐的邀请下，这个关键人物「李小超」再现人前。

邓一君即将半百不复当年勇

可惜即将半百的邓一君不复当年勇，童颜不再兼身形暴胀走晒样，但邓一君曾表示不介意被指走样，反而享受在无人认得情况下自由自在生活。昨日（9日）邓一君发文称近年健康出现问题：「做咗爸爸之后，我先知乜嘢叫『用健康换钱』，瞓几多休息几多都系攰。」

邓一君为有成熟敦厚外形不注体态

「童星」出身邓一君9岁开始在港台演出教育电视，其后参演多出电影及电视剧，1994年《记得...香蕉成熟时》凭「香蕉仔」杨醒波一角，获提名金像奖「最佳新演员奖」，其后加入TVB拍剧，结果其拍剧生涯一拍就是20年。邓一君曾表示对演员身份抗拒至极点，再加上在2003年经历沙士，全年没有收入，需要卖车来维持生活费，至2004年拍完《情迷黑森林》，于是邓一君把心一横决定离开娱乐圈，转跑道投身保险业，经过多年的努力，现为财富管理公司总监，不过因邓一君天生童颜，为了建立一个成熟敦厚的外形，邓一君未有刻意注意体态：「直到3年前健康指数唔太好，所以就立心开始keep fit，由当时最高峰82kg（约180磅）减咗30磅（150磅）。」

邓一君越胀越残肝指数超标重

昨日邓一君在FB发文称近年健康出现问题，为了16岁的女儿Kristen，邓一君决定好好注重自己的身体，「做咗爸爸之后，我先知乜嘢叫『用健康换钱』。睇返啲相，由佢出世开始，负担越嚟越大，我就越胀越残，去到180磅，瞓几多休息几多都系攰，成日觉得个胃顶住。以为个胃出事，点知系个肝，𠮶下真系惊，自己做保险，成日都帮其他爸爸因为个肝而claim钱，如果换咗我有事，个女点算？」邓一君开始关注自己身体，经过努力下，指数由超标重回正常：「总算松返口气，减咗个肥肝，个样都young返几年！阿女都冇咁嫌弃同我行街，呢样真系最开心！」

