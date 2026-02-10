第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后

香港电影金像奖／金像奖2026／最佳男主角／最佳女主角丨年度本地影坛盛事《第44届香港电影金像奖》今日（2月10日）下午2时30分，透过「香港电影金像奖」Facebook 专页网上直播形式，公布本届18个奖项的完整提名名单。《第44届香港电影金像奖》停止颁发「最佳亚洲华语电影」奖，而据大会于2026年1月13日公布年度片目，共有47部电影符合参赛资格（未包括《不赦之罪》、《今天应该很高兴》、《送院途中》及《地母》）。在2025年上映的多部港产片中，由《再见UFO》、《水饺皇后》、《风林火山》、《寻秦记》、《金童》、《世外》 、《女孩》 及《酱园弄·悬案》等都获得不少提名。当中最佳男主角、最佳女主角等重要奖项，成为最大焦点。

《第44届香港电影金像奖》的影帝、影后、最佳男配角及最佳女配角等个人演技奖项竞争相当激烈，多位资深演员与影坛新贵同时获得提名，此外不少技术奖项竞争亦非常激烈。

《第44届香港电影金像奖》的完整提名名单如下：

最佳电影

《世外》

《再见UFO》

《风林火山》

《寻秦记》

《酱园弄・悬案》

最佳导演

舒淇《女孩》

吴启忠《世外》

梁栢坚《再见UFO》

李子俊、周汶儒《私家侦探》

陈可辛、韩帅《酱园弄・悬案》

最佳编剧

郭家禧、李振杰、何肇康、蔡嘉桁《UFO 离奇命案》

舒淇《女孩》

杨宝文《世外》

江皓昕、钱小蕙《再见UFO》

周汶儒《私家侦探》

最佳男主角

古天乐《私家侦探》

张继聪《金童》

梁家辉《捕风追影》

古天乐《寻秦记》

陈家乐《像我这样的爱情》

最佳女主角

马丽《水饺皇后》

许恩怡《无名指》

廖子妤《像我这样的爱情》

章子怡《酱园弄・悬案》

陈法拉《赎梦》

最佳男配角

陈湛文《UFO 离奇命案》

袁富华《水饺皇后》

黄又南《再见UFO》

林家熙《拼命三郎》

杜德伟《风林火山》

最佳女配角

邓涛《女孩不平凡》

惠英红《水饺皇后》

卫诗雅《再见UFO》

鲍起静《风林火山》

滕丽名《寻秦记》

最佳新演员

邓涛《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

李哲坤《捕风追影》

周祗月《逆转上半场》

苏子茵《给爱丽丝》

新晋导演

舒淇《女孩》

吴启忠《世外》

龚兆平《他年她日》

麦浚龙《风林火山》

郭家禧、李振杰《UFO 离奇命案》

最佳摄影

余静萍《女孩》

梁铭佳《再见UFO》

Sion Michel, Richard Bluck《风林火山》

谢忠道《寻秦记》

包轩鸣《酱园弄・悬案》

最佳剪接

许宏宇、周元、杜杜《再见UFO》

张叔平《风林火山》

张一博《捕风追影》

黄海、陆志灏《寻秦记》

张叔平、张一博《酱园弄・悬案》

最佳美术指导

张小踏《世外》

文念中、曾嘉碧《他年她日》

麦浚龙、奚仲文、周世鸿、Jona Sees《风林火山》

林伟健《寻秦记》

孙立、刘敏雄《酱园弄・悬案》

最佳服装造型设计

文念中、苏进欣《他年她日》

苏柏杰、王汁《风林火山》

张兆康《寻秦记》

吴里璐《酱园弄・悬案》

王宝仪《赎梦》

最佳动作设计

黄伟亮《金童》

邓瑞华、熊欣欣《风林火山》

苏杭《捕风追影》

洪金宝《寻秦记》

罗浩铭《触电》

最佳音响效果

姚俊轩、张文恺《世外》

Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《风林火山》

王砚伟、刘贝儿《捕风追影》

石俊健《寻秦记》

James Ashton《蛟龙行动》

最佳视觉效果

陈迪凯《再见UFO》

伊诺、余日东、周剑鸿、黎子飞《风林火山》

郭伟霆、林骏宇、余国亮、郭泰《寻秦记》

梁仲文《触电》

杨敏杰、杨文杰《赎梦》

最佳原创电影音乐

周莉婷、CMgroovy、冯颖琪《世外》

朱芸编《他年她日》

崔展鸿《再见UFO》

坂本龙一、Nate Connelly《风林火山》

陈光荣、陈永健、黎鸣朗《寻秦记》

最佳原创电影歌曲

普通人《女孩不平凡》

作曲、填词、主唱：陈蕾

Until We Meet Again《世外》

作曲、填词：冯颖琪

主唱：秋彤

瞬间的瞬间《他年她日》

作曲：朱芸编、林俊杰

填词：林怡凤

主唱：林俊杰

华富一号《再见UFO》

作曲：崔展鸿

填词：梁栢坚

主唱：黄淑蔓

永远的失眠《赎梦》

作曲：雷颂德

填词：朱琳

主唱：张家辉

第44届香港电影金像奖颁奖典礼预计将于今年4月19日隆重举行，届时将会揭晓所有奖项的最终得主。《第44届香港电影金像奖》完整提名名单可参阅香港电影金像奖官方网站。

《风林火山》共获得12项提名

由麦浚龙执导的犯罪电影《风林火山》在本届香港电影金像奖中气势如虹，共获得12项提名，成为本届获得最多提名的电影。该片不仅强势入围压轴大奖「最佳电影」，导演麦浚龙也凭此片角逐「新晋导演」奖。

在演员奖项方面，资深演员鲍起静入围「最佳女配角」，杜德伟亦获「最佳男配角」提名。此外，《风林火山》在技术奖项上展现出强大实力，横扫多项提名，包括「最佳摄影」、「最佳剪接」、「最佳美术指导」、「最佳服装造型设计」、「最佳动作设计」、「最佳音响效果」及「最佳视觉效果」。值得一提的是，已故日本音乐大师坂本龙一亦凭本片与Nate Connelly一同入围「最佳原创电影音乐」，让这项提名更添意义。总体而言，《风林火山》凭借其精良的制作和强劲的幕后班底，成为本届金像奖的一大焦点。

《寻秦记》获11项提名

改编自经典电视剧的电影《寻秦记》在本届香港电影金像奖上同样表现亮眼，共斩获11项提名，成为另一大热门。这部集结原班人马的科幻动作大片，不仅成功入围「最佳电影」五强，男主角古天乐更凭此片再度获得「最佳男主角」提名，上演自己打自己的精彩戏码。此外，滕丽名亦凭借其角色入围「最佳女配角」。

《寻秦记》在幕后制作方面也备受肯定，几乎囊括了所有主要技术奖项的提名，包括「最佳摄影」、「最佳剪接」、「最佳美术指导」、「最佳服装造型设计」、「最佳动作设计」、「最佳音响效果」、「最佳视觉效果」以及「最佳原创电影音乐」。全面的提名反映了电影在视觉、听觉及动作场面上的高水平制作，使其成为本届金像奖不可忽视的强劲对手。

关于香港电影金像奖

香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）是香港和华语电影界最重要的奖项之一，旨在表扬年度内表现出色的电影工作者及作品，推动本地电影文化发展。