第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
发布时间：15:17 2026-02-10 HKT
香港电影金像奖／金像奖2026／最佳男主角／最佳女主角丨年度本地影坛盛事《第44届香港电影金像奖》今日（2月10日）下午2时30分，透过「香港电影金像奖」Facebook 专页网上直播形式，公布本届18个奖项的完整提名名单。《第44届香港电影金像奖》停止颁发「最佳亚洲华语电影」奖，而据大会于2026年1月13日公布年度片目，共有47部电影符合参赛资格（未包括《不赦之罪》、《今天应该很高兴》、《送院途中》及《地母》）。在2025年上映的多部港产片中，由《再见UFO》、《水饺皇后》、《风林火山》、《寻秦记》、《金童》、《世外》 、《女孩》 及《酱园弄·悬案》等都获得不少提名。当中最佳男主角、最佳女主角等重要奖项，成为最大焦点。
《第44届香港电影金像奖》的影帝、影后、最佳男配角及最佳女配角等个人演技奖项竞争相当激烈，多位资深演员与影坛新贵同时获得提名，此外不少技术奖项竞争亦非常激烈。
《第44届香港电影金像奖》的完整提名名单如下：
最佳电影
- 《世外》
- 《再见UFO》
- 《风林火山》
- 《寻秦记》
- 《酱园弄・悬案》
最佳导演
- 舒淇《女孩》
- 吴启忠《世外》
- 梁栢坚《再见UFO》
- 李子俊、周汶儒《私家侦探》
- 陈可辛、韩帅《酱园弄・悬案》
最佳编剧
- 郭家禧、李振杰、何肇康、蔡嘉桁《UFO 离奇命案》
- 舒淇《女孩》
- 杨宝文《世外》
- 江皓昕、钱小蕙《再见UFO》
- 周汶儒《私家侦探》
最佳男主角
- 古天乐《私家侦探》
- 张继聪《金童》
- 梁家辉《捕风追影》
- 古天乐《寻秦记》
- 陈家乐《像我这样的爱情》
最佳女主角
- 马丽《水饺皇后》
- 许恩怡《无名指》
- 廖子妤《像我这样的爱情》
- 章子怡《酱园弄・悬案》
- 陈法拉《赎梦》
最佳男配角
- 陈湛文《UFO 离奇命案》
- 袁富华《水饺皇后》
- 黄又南《再见UFO》
- 林家熙《拼命三郎》
- 杜德伟《风林火山》
最佳女配角
- 邓涛《女孩不平凡》
- 惠英红《水饺皇后》
- 卫诗雅《再见UFO》
- 鲍起静《风林火山》
- 滕丽名《寻秦记》
最佳新演员
- 邓涛《女孩不平凡》
- 李佳芯《金童》
- 李哲坤《捕风追影》
- 周祗月《逆转上半场》
- 苏子茵《给爱丽丝》
新晋导演
- 舒淇《女孩》
- 吴启忠《世外》
- 龚兆平《他年她日》
- 麦浚龙《风林火山》
- 郭家禧、李振杰《UFO 离奇命案》
最佳摄影
- 余静萍《女孩》
- 梁铭佳《再见UFO》
- Sion Michel, Richard Bluck《风林火山》
- 谢忠道《寻秦记》
- 包轩鸣《酱园弄・悬案》
最佳剪接
- 许宏宇、周元、杜杜《再见UFO》
- 张叔平《风林火山》
- 张一博《捕风追影》
- 黄海、陆志灏《寻秦记》
- 张叔平、张一博《酱园弄・悬案》
最佳美术指导
- 张小踏《世外》
- 文念中、曾嘉碧《他年她日》
- 麦浚龙、奚仲文、周世鸿、Jona Sees《风林火山》
- 林伟健《寻秦记》
- 孙立、刘敏雄《酱园弄・悬案》
最佳服装造型设计
- 文念中、苏进欣《他年她日》
- 苏柏杰、王汁《风林火山》
- 张兆康《寻秦记》
- 吴里璐《酱园弄・悬案》
- 王宝仪《赎梦》
最佳动作设计
- 黄伟亮《金童》
- 邓瑞华、熊欣欣《风林火山》
- 苏杭《捕风追影》
- 洪金宝《寻秦记》
- 罗浩铭《触电》
最佳音响效果
- 姚俊轩、张文恺《世外》
- Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《风林火山》
- 王砚伟、刘贝儿《捕风追影》
- 石俊健《寻秦记》
- James Ashton《蛟龙行动》
最佳视觉效果
- 陈迪凯《再见UFO》
- 伊诺、余日东、周剑鸿、黎子飞《风林火山》
- 郭伟霆、林骏宇、余国亮、郭泰《寻秦记》
- 梁仲文《触电》
- 杨敏杰、杨文杰《赎梦》
最佳原创电影音乐
- 周莉婷、CMgroovy、冯颖琪《世外》
- 朱芸编《他年她日》
- 崔展鸿《再见UFO》
- 坂本龙一、Nate Connelly《风林火山》
- 陈光荣、陈永健、黎鸣朗《寻秦记》
最佳原创电影歌曲
- 普通人《女孩不平凡》
作曲、填词、主唱：陈蕾
- Until We Meet Again《世外》
作曲、填词：冯颖琪
主唱：秋彤
- 瞬间的瞬间《他年她日》
作曲：朱芸编、林俊杰
填词：林怡凤
主唱：林俊杰
- 华富一号《再见UFO》
作曲：崔展鸿
填词：梁栢坚
主唱：黄淑蔓
- 永远的失眠《赎梦》
作曲：雷颂德
填词：朱琳
主唱：张家辉
第44届香港电影金像奖颁奖典礼预计将于今年4月19日隆重举行，届时将会揭晓所有奖项的最终得主。《第44届香港电影金像奖》完整提名名单可参阅香港电影金像奖官方网站。
《风林火山》共获得12项提名
由麦浚龙执导的犯罪电影《风林火山》在本届香港电影金像奖中气势如虹，共获得12项提名，成为本届获得最多提名的电影。该片不仅强势入围压轴大奖「最佳电影」，导演麦浚龙也凭此片角逐「新晋导演」奖。
在演员奖项方面，资深演员鲍起静入围「最佳女配角」，杜德伟亦获「最佳男配角」提名。此外，《风林火山》在技术奖项上展现出强大实力，横扫多项提名，包括「最佳摄影」、「最佳剪接」、「最佳美术指导」、「最佳服装造型设计」、「最佳动作设计」、「最佳音响效果」及「最佳视觉效果」。值得一提的是，已故日本音乐大师坂本龙一亦凭本片与Nate Connelly一同入围「最佳原创电影音乐」，让这项提名更添意义。总体而言，《风林火山》凭借其精良的制作和强劲的幕后班底，成为本届金像奖的一大焦点。
《寻秦记》获11项提名
改编自经典电视剧的电影《寻秦记》在本届香港电影金像奖上同样表现亮眼，共斩获11项提名，成为另一大热门。这部集结原班人马的科幻动作大片，不仅成功入围「最佳电影」五强，男主角古天乐更凭此片再度获得「最佳男主角」提名，上演自己打自己的精彩戏码。此外，滕丽名亦凭借其角色入围「最佳女配角」。
《寻秦记》在幕后制作方面也备受肯定，几乎囊括了所有主要技术奖项的提名，包括「最佳摄影」、「最佳剪接」、「最佳美术指导」、「最佳服装造型设计」、「最佳动作设计」、「最佳音响效果」、「最佳视觉效果」以及「最佳原创电影音乐」。全面的提名反映了电影在视觉、听觉及动作场面上的高水平制作，使其成为本届金像奖不可忽视的强劲对手。
关于香港电影金像奖
香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）是香港和华语电影界最重要的奖项之一，旨在表扬年度内表现出色的电影工作者及作品，推动本地电影文化发展。