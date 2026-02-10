Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后

影视圈
更新时间：14:55 2026-02-10 HKT
发布时间：15:17 2026-02-10 HKT

香港电影金像奖／金像奖2026／最佳男主角／最佳女主角丨年度本地影坛盛事《第44届香港电影金像奖》今日（2月10日）下午2时30分，透过「香港电影金像奖」Facebook 专页网上直播形式，公布本届18个奖项的完整提名名单。《第44届香港电影金像奖》停止颁发「最佳亚洲华语电影」奖，而据大会于2026年1月13日公布年度片目，共有47部电影符合参赛资格（未包括《不赦之罪》、《今天应该很高兴》、《送院途中》及《地母》）。在2025年上映的多部港产片中，由《再见UFO》、《水饺皇后》、《风林火山》、《寻秦记》、《金童》、《世外》 、《女孩》 及《酱园弄·悬案》等都获得不少提名。当中最佳男主角、最佳女主角等重要奖项，成为最大焦点。

《第44届香港电影金像奖》的影帝、影后、最佳男配角及最佳女配角等个人演技奖项竞争相当激烈，多位资深演员与影坛新贵同时获得提名，此外不少技术奖项竞争亦非常激烈。

《第44届香港电影金像奖》的完整提名名单如下：

最佳电影

  • 《世外》
  • 《再见UFO》
  • 《风林火山》
  • 《寻秦记》
  • 《酱园弄・悬案》

最佳导演

  • 舒淇《女孩》
  • 吴启忠《世外》
  • 梁栢坚《再见UFO》
  • 李子俊、周汶儒《私家侦探》
  • 陈可辛、韩帅《酱园弄・悬案》

最佳编剧

  • 郭家禧、李振杰、何肇康、蔡嘉桁《UFO 离奇命案》
  • 舒淇《女孩》
  • 杨宝文《世外》
  • 江皓昕、钱小蕙《再见UFO》
  • 周汶儒《私家侦探》

最佳男主角

  • 古天乐《私家侦探》
  • 张继聪《金童》
  • 梁家辉《捕风追影》
  • 古天乐《寻秦记》
  • 陈家乐《像我这样的爱情》

最佳女主角

  • 马丽《水饺皇后》
  • 许恩怡《无名指》
  • 廖子妤《像我这样的爱情》
  • 章子怡《酱园弄・悬案》
  • 陈法拉《赎梦》

最佳男配角

  • 陈湛文《UFO 离奇命案》
  • 袁富华《水饺皇后》
  • 黄又南《再见UFO》
  • 林家熙《拼命三郎》
  • 杜德伟《风林火山》

最佳女配角

  • 邓涛《女孩不平凡》
  • 惠英红《水饺皇后》
  • 卫诗雅《再见UFO》
  • 鲍起静《风林火山》
  • 滕丽名《寻秦记》

最佳新演员

  • 邓涛《女孩不平凡》
  • 李佳芯《金童》
  • 李哲坤《捕风追影》
  • 周祗月《逆转上半场》
  • 苏子茵《给爱丽丝》

新晋导演

  • 舒淇《女孩》
  • 吴启忠《世外》
  • 龚兆平《他年她日》
  • 麦浚龙《风林火山》
  • 郭家禧、李振杰《UFO 离奇命案》

最佳摄影

  • 余静萍《女孩》
  • 梁铭佳《再见UFO》
  • Sion Michel, Richard Bluck《风林火山》
  • 谢忠道《寻秦记》
  • 包轩鸣《酱园弄・悬案》

最佳剪接

  • 许宏宇、周元、杜杜《再见UFO》
  • 张叔平《风林火山》
  • 张一博《捕风追影》
  • 黄海、陆志灏《寻秦记》
  • 张叔平、张一博《酱园弄・悬案》

最佳美术指导

  • 张小踏《世外》
  • 文念中、曾嘉碧《他年她日》
  • 麦浚龙、奚仲文、周世鸿、Jona Sees《风林火山》
  • 林伟健《寻秦记》
  • 孙立、刘敏雄《酱园弄・悬案》

最佳服装造型设计

  • 文念中、苏进欣《他年她日》
  • 苏柏杰、王汁《风林火山》
  • 张兆康《寻秦记》
  • 吴里璐《酱园弄・悬案》
  • 王宝仪《赎梦》

最佳动作设计

  • 黄伟亮《金童》
  • 邓瑞华、熊欣欣《风林火山》
  • 苏杭《捕风追影》
  • 洪金宝《寻秦记》
  • 罗浩铭《触电》

最佳音响效果

  • 姚俊轩、张文恺《世外》
  • Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《风林火山》
  • 王砚伟、刘贝儿《捕风追影》
  • 石俊健《寻秦记》
  • James Ashton《蛟龙行动》

最佳视觉效果

  • 陈迪凯《再见UFO》
  • 伊诺、余日东、周剑鸿、黎子飞《风林火山》
  • 郭伟霆、林骏宇、余国亮、郭泰《寻秦记》
  • 梁仲文《触电》
  • 杨敏杰、杨文杰《赎梦》

最佳原创电影音乐

  • 周莉婷、CMgroovy、冯颖琪《世外》
  • 朱芸编《他年她日》
  • 崔展鸿《再见UFO》
  • 坂本龙一、Nate Connelly《风林火山》
  • 陈光荣、陈永健、黎鸣朗《寻秦记》

最佳原创电影歌曲

  • 普通人《女孩不平凡》

作曲、填词、主唱：陈蕾

  • Until We Meet Again《世外》

作曲、填词：冯颖琪

主唱：秋彤

  • 瞬间的瞬间《他年她日》

作曲：朱芸编、林俊杰

填词：林怡凤

主唱：林俊杰

  • 华富一号《再见UFO》

作曲：崔展鸿

填词：梁栢坚

主唱：黄淑蔓

  • 永远的失眠《赎梦》

作曲：雷颂德

填词：朱琳

主唱：张家辉

第44届香港电影金像奖颁奖典礼预计将于今年4月19日隆重举行，届时将会揭晓所有奖项的最终得主。《第44届香港电影金像奖》完整提名名单可参阅香港电影金像奖官方网站

《风林火山》共获得12项提名

由麦浚龙执导的犯罪电影《风林火山》在本届香港电影金像奖中气势如虹，共获得12项提名，成为本届获得最多提名的电影。该片不仅强势入围压轴大奖「最佳电影」，导演麦浚龙也凭此片角逐「新晋导演」奖。

在演员奖项方面，资深演员鲍起静入围「最佳女配角」，杜德伟亦获「最佳男配角」提名。此外，《风林火山》在技术奖项上展现出强大实力，横扫多项提名，包括「最佳摄影」、「最佳剪接」、「最佳美术指导」、「最佳服装造型设计」、「最佳动作设计」、「最佳音响效果」及「最佳视觉效果」。值得一提的是，已故日本音乐大师坂本龙一亦凭本片与Nate Connelly一同入围「最佳原创电影音乐」，让这项提名更添意义。总体而言，《风林火山》凭借其精良的制作和强劲的幕后班底，成为本届金像奖的一大焦点。

《寻秦记》获11项提名

改编自经典电视剧的电影《寻秦记》在本届香港电影金像奖上同样表现亮眼，共斩获11项提名，成为另一大热门。这部集结原班人马的科幻动作大片，不仅成功入围「最佳电影」五强，男主角古天乐更凭此片再度获得「最佳男主角」提名，上演自己打自己的精彩戏码。此外，滕丽名亦凭借其角色入围「最佳女配角」。

《寻秦记》在幕后制作方面也备受肯定，几乎囊括了所有主要技术奖项的提名，包括「最佳摄影」、「最佳剪接」、「最佳美术指导」、「最佳服装造型设计」、「最佳动作设计」、「最佳音响效果」、「最佳视觉效果」以及「最佳原创电影音乐」。全面的提名反映了电影在视觉、听觉及动作场面上的高水平制作，使其成为本届金像奖不可忽视的强劲对手。

关于香港电影金像奖

香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）是香港和华语电影界最重要的奖项之一，旨在表扬年度内表现出色的电影工作者及作品，推动本地电影文化发展。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
8小时前
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
7小时前
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
4小时前
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
影视圈
6小时前
团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局｜Juicy叮
团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局｜Juicy叮
时事热话
5小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
19小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
2026-02-09 16:30 HKT
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
6小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
23小时前
涉事村屋有警员驻守。梁国峰摄
01:06
屯门井头村谋杀｜六旬汉钝物伤头倒毙村屋 村民称死者与妻感情欠佳「分开食饭」
突发
7小时前