94岁胡枫遭72岁女星强吻高调「宣示主权」：我嘅男朋友 网民笑称难为修哥有「虐老感」？

娱乐圈「长青树」胡枫（修哥）上月才度过94岁生日，因在圈中人缘极好，获大批朋友庆祝，但今年缺少「绯闻女友」罗兰到贺。没想到近日一位「重量级」女星突然在自己的72岁生日派对上，公布胡枫是「我嘅男朋友」，更亲吻「放闪」，却被网民笑指在胡枫眼中似乎闪过半秒不情愿的神情，笑言似「虐老」。有网民笑指：「做乜无啦啦强吻修哥」、「放过老人家啦」、「画面太震撼啦」。

肥妈胡枫合唱《友谊之光》

周美凤近日在小红书分享一条影片，见到众人为肥妈（Maria Cordero）庆祝生日，周美凤还留言爆料：「肥妈今年生日又有新『男朋友』」，震惊不少网民。影片中，见到肥妈揾胡枫一齐合唱《友谊之光》，又大搞气氛，指现场有不少人在胡枫唱歌时，父母都未出世：「你点会唱得比佢哋差。」

相关阅读：TVB金牌主持2千万豪宅后花园曝光 拥私人田园自家农场劲专业 兼购近4千呎大宅身家惊人

「黑妹」李丽霞一直拎住手机，屏幕对住胡枫，估计是做人肉提词机，帮胡枫记歌词。不过唱到「始终也是朋友」一句时，肥妈突然改歌词，望住胡枫深情唱出「始终也系我男朋友」，哄得现场大笑。

李丽霞赞胡枫「极品」

肥妈唱完后问众宾客：「O唔OK呀呢件？同意吗？同意呀！」肥妈又笑称：「我哋几孝顺，沟条仔都要问过老窦。」「黑妹」李丽霞大赞胡枫是「极品」，肥妈即「宣示主权」赶走好友：「你唔好行咁埋呀，我㗎条仔。」胡枫对肥妈的「示爱」毫无反应，只简单向寿星女表示：「祝你生日快乐！」

肥妈主动锡胡枫脸颊

胡枫之后又与肥妈合唱徐小凤的《随想曲》，字字铿锵唱出一句「心里无欲无求」。最后在众人合唱生日歌兼影大合照时，肥妈忽然伸出手，将在她左边的胡枫拉向自己，又吻向对方脸颊，十分开心。不过有网民就奇怪肥妈的举动，笑指：「你生日点解要咀修哥」、「肥妈可能想咀后生仔，但隔离只得修哥」，亦有网民为肥妈平反，认为她的行为较西化，亲吻脸颊只是礼仪。

相关阅读：胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因