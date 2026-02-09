29岁TVB小花陈嘉慧报喜顺利诞仔 三年抱两产后虚脱「小王子」萌样曝光

29岁TVB小花陈嘉慧（Erica）自第29期TVB艺员训练班毕业后，火速获力捧跃升为剧集女主角，但陈嘉慧于2023年突然做人妻，闪嫁圈外富贵男友Calvin，翌年诞下一女Harper。陈嘉慧积极造人下，成功三年抱两，昨日（8日）在IG报喜，凑够一个「好」字。

陈嘉慧终于卸货

陈嘉慧昨日在IG分享细仔的照片，透露已平安诞下第二胎，陈嘉慧表示欢迎小王子来到这世界，又笑说：「终于卸货了」。虽然陈嘉慧将BB仔的双眼用心心图案遮样，以保护囝囝。另一张照片见到BB紧闭眼睛，BB头发浓密，张开小嘴貌似睡得香甜，露出的脸型及小鼻子非常可爱，估计将来是「小男神」一名。

相关阅读：TVB小花陈嘉慧晒二胎孕肚有「异样」？闪嫁富贵老公效率惊人 刚复工又有咗星途发展成谜

陈嘉慧刚生产完脸上流露疲态，但抱住刚出世的囝囝，一脸幸福。另一张照片见到陈嘉慧的大女轻靠弟弟，又亲吻熟睡中的对方，足见姐弟情深。不过四张照片未见陈嘉慧的老公出镜。

陈嘉慧遇到好医生

陈嘉慧之后在IG限时动态感谢主诊医生照料：「好安心第二胎又系你亲手接生，由怀孕到生产好多谢谢孙医生悉心照顾，感恩遇到你呢位好医生，顺利平安生产」。陈嘉慧透露生仔后感到似虚脱：「生完之后我成个人好似虚脱嘅时候，我有个记忆好深刻嘅印象，系有位中大嘅医护人员，好温柔咁帮我摸吓肚仔又帮我按摩个头，直至我瞓著为止。」

陈嘉慧感谢医护

陈嘉慧虽然不记得对方的样子，仍要表达感谢之情：「虽然唔可以亲口同你讲返声多谢你，但希望你睇到我呢个Story，真系好感激你。感恩每次都能够遇上很好的医护人员们，多谢你哋嘅照顾。」

相关阅读：TVB小花陈嘉慧二度怀孕 曾获力捧做女一 闪婚诞女停工多时复出未够半年再大肚