TVB「两届视帝」离奇撞样刘松仁？面上一特征变化明显致敬前辈 曾跟松哥合演电视界经典
更新时间：20:00 2026-02-08 HKT
现年42岁、近年专注内地发展的TVB视帝王浩信（Vincent），人气持续高企，知名度与日俱增。近日他以一头抢眼的白金色发型，身穿黑色现代唐装，现身顺德大良花市出席活动，旋即引来数百名粉丝和市民围观，场面墟冚人声鼎沸，而王浩信的最新状态，竟然撞样于剧集《名门望族》中演他父亲的刘松仁。
王浩信极宠粉
从现场的相片及影片可见，王浩信被热情的粉丝层层包围，寸步难行。粉丝们纷纷举起手机，希望拍下偶像的帅气一面。面对汹涌人潮，王浩信尽显宠粉本色，当他见到有粉丝为追星而急步跟随时，多次贴心地做出手势，示意大家慢慢走，时刻提醒众人注意安全，非常温暖。
王浩信鱼尾纹大增似刘松仁
活动影片被上载至小红书后，随即引发网民热议。除了大赞王浩信亲民宠粉外，更多人将焦点放在他的最新状态上。有网民留言指，现年40岁的王浩信脸上已渐见岁月痕迹，尤其是当他展露亲切笑容时，眼角的鱼尾纹愈发明显，竟意外地「撞样」了资深演员刘松仁。这个发现令不少网民大感共鸣，笑称：「父子相愈来愈明显了！」
王浩信刘松仁合制13巴经典
巧合的是，最近TVB经典剧集《名媛望族》在网上翻Hit，而刘松仁正是在剧中饰演王浩信的父亲。剧中一幕刘松仁怒掴王浩信的场口，更是经典中的经典。当年王浩信饰演的二世祖激怒了父亲，被刘松仁连环怒掴13巴掌。从影片中可见，刘松仁毫不留手，每一巴掌都清脆响亮，王浩信的脸颊瞬间变得红肿，双眼含泪，嘴角颤抖，将被教训的惨况演绎得淋漓尽致，其专业精神备受赞赏，更因此一「掴」成名，得到了「兜巴信」的称号。
