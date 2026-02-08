黄泽锋6岁女疑遭陌生人侵犯？小黄妃：佢喺公园摸我，我之后要抹一抹自己

现年58岁的艺人黄泽锋与同龄太太陈丽丽（Lilian）近年喜事重重，继2019年以超高龄诞下大女「小黄妃」黄熙恩（Hallie）后，去年9月再添一名小公主「小贵妃」，一家四口幸福满泻。但温馨背后，这家人经历的挑战与惊险实非外人能想像，陈丽丽近日在访问中透露，本身是泰拳教练的她早已向女儿传授自卫术，而年仅6岁的黄熙恩更亲口证实，曾有机警地击退陌生人侵犯的经历。

陈丽丽亲授大女自卫术

黄泽锋与太太陈丽丽因泰拳结缘，身为教练的陈丽丽深明保护自己的重要性，因此自女儿懂事以来，便开始教导她基本的自卫意识。陈丽丽在访问中表示：「我成日同佢讲，女孩子一定要保护自己。」她教导黄熙恩，若有陌生人靠近，就要立刻「闪开」，或者大声喝止「唔好掂我！」，并第一时间避开。

黄熙恩大爆曾被陌生人触摸

当被问及是否曾遇过类似情况时，黄熙恩童言无忌地大爆：「有啊！有一次喺公园，有啲人摸我！」她忆述当时有人触摸她，幸好她早已听从妈妈的教导，懂得即时反应，成功避开对方进一步的接触：「𠮶个唔知系乜嘢人，我之后要抹一抹自己」，随即用手展示抹身的动作。陈丽丽补充，有时途人觉得女儿可爱，会想伸手触摸，但黄熙恩已学会本能地「闪避」，懂得与陌生人保持距离，保护自己，非常醒目。

陈丽丽52岁诞女历生死关头

事实上，黄熙恩的出生过程可谓惊心动魄。陈丽丽在2019年以52岁之龄诞下她，是圈中数一数二的超高龄产妇。怀孕期间，陈丽丽健康问题频生，不但患上妊娠毒血症，血压一度飙升至200，更有中风的风险。分娩时，她更因麻醉药问题一度失去反应，需由半身麻醉紧急转为全身麻醉，产后更被直接送入ICU观察。幸好，最后母女平安，有惊无险。

黄熙恩爱锡妹妹「小贵妃」

经历过生死，黄泽锋一家更珍惜彼此。黄泽锋透露，追生第二胎全因大女黄熙恩想要一个妹妹，于是夫妇二人决定再度挑战。可惜陈丽丽在2024年曾不幸流产，当时年纪小小的黄熙恩竟将责任归咎自己，认为是「因为自己唔乖」，才导致妈妈失去胎儿，一番话尽显她对妈妈和未出世弟妹的爱，令人心痛又感动。如今，妹妹「小贵妃」顺利诞生，熙恩亦对妹妹爱护有加，尽显好家姐本色。

