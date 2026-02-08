闯荷里活影后亲证老公病逝享年72岁 经历9次试管婴儿手术失败 与夫相守30年

美籍华裔女星邬君梅凭借电影《末代皇帝》中「文绣」一角享誉国际，成功打入荷里活，近年出演电视剧《如懿传》、《蛮好的人生》等再创事业高峰。没想到2月6日突然传出挚亲过世的噩耗，结婚30年的古巴籍导演老公奥斯卡（Oscar Luis Costo）因病逝世，享年72岁。

邬君梅亲证丈夫已离世

邬君梅2月5日刚过60岁生日，她在微博分享受访的内容，对方询问：「听说这是在您丈夫病逝后您拍摄的第一部美国荷里活独立电影，能描述一下您拍摄时候的心境？」原意是为电影宣传的提问，无意间透露奥斯卡过世的消息，邬君梅回应，「记得我16岁刚出道演戏的时候，导演说我是一张白纸，当时我很急迫想要品尝人生喜怒哀乐......今天我60了， 我可以回答导演，我觉得我可以算成人了」，证实丈夫已经离世。

邬君梅经历9次试管婴儿手术失败

邬君梅1993年接拍奥斯卡执导的电影《消失的女儿》，两人擦出爱火相恋，1996年在美国拉斯维加斯登记结婚。邬君梅从37至42岁经历9次试管婴儿手术，却都以失败告终，没有孩子成为遗憾。

邬君梅被封全球最美50人之一

不过邬君梅在事业上取得非凡的成就，以《末代皇帝》提名义大利电影节最佳女配角，曾被美国《People》杂志选为「全球50位最美丽人士之一」，获得美国独立精神奖最高荣誉女演员奖、中美电影节年度最具实力演员奖的肯定，电影、电视剧代表作无数，在《宋家皇朝》与《建国大业》里两度饰演「宋美龄」，展现精湛的演技。

