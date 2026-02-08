前TVB女星失婚后嫁入豪门罕晒近照：更喜欢现在的自己 再婚夫生意遍多地 居山顶超级豪宅

前香港小姐、《城市追击》主持陈伶俐日前在IG限时动态分享昔日旧照与最新自拍，并感性配文表示从「好钟意这个自己」到「我更喜欢现在的自己」，字里行间流露出对当下生活的满足与自信。尽管已是三位儿子的母亲，49岁的她保养得宜，近照中皮肤白皙紧致，精神饱满，引来不少网民赞叹，称其状态更胜从前。

陈伶俐嫁隐形富豪后人刘颂铭

陈伶俐于1996年参选港姐后加入TVB，后与音乐人林敏骢结婚并育有两子，二人在2008年离婚。2012年，她迎来第二春，嫁给新加坡隐形富豪胡嘉烈之后人刘颂铭，并诞下小儿子Marengo，自此淡出幕前，专心享受豪门少奶奶的优渥生活。

陈伶俐居4千呎超级豪宅

婚后，陈伶俐不仅搬入夫家位于香港山顶布力径的超级豪宅，该独立屋室内面积广达3,000呎，更拥有逾千呎的户外花园，可俯瞰壮丽海景。更令人称羡的是，她与婆婆关系极为融洽，不仅曾收到婆婆精心准备的生日惊喜，更获赠位于新加坡、市值高达一亿五千万的豪宅作为礼物，可见其深受夫家疼爱。

