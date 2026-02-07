Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄

更新时间：23:00 2026-02-07 HKT
发布时间：23:00 2026-02-07 HKT

现年62岁的苑琼丹，从影逾40年，拍过不少脍炙人口的影视作品，包括TVB剧集《封神榜》、《男亲女爱》等，苑琼丹曾是周星驰爱将，两人曾经9次合作，最经典是《唐伯虎点秋香》的石榴及《九品芝麻官》等，苑琼丹丈夫是坐拥2亿身家的「玻璃大王」黄乃掦，她又投资千万在内地开设带货直播公司，甚为富贵的她，却跟普通师奶一样喜欢到内地市场扫货，买烧肉、猪手、水果等不在话下，临近新春，她更拍片教路大家可以到来办年货，认真知悭识俭。

苑琼丹全力进军直播带货一场赚百万

苑琼丹有个亿万身家丈夫，所以她近年大幅减少了幕前演出，反而当上KOL，全力进军直播带货行业，她曾表示一场成功的直播已能吸金百万，早前他斥资千万开设直播带货公司，并跟陈山聪签约成为旗下第一位直播艺人。苑琼丹虽然是亿万阔太，但她仍然享受到内地扫便宜货的乐趣，近日她拍片教大家到内地农贸市场办年货，突然由贵妇变身精明师奶，兴致勃勃地穿梭在各个摊档之间，市场内年货琳瑯满目，从新鲜蔬果到生猛海鲜，应有尽有，但最吸引苑琼丹的美食，竟然是烧腊店挂著的一排排烧肉，脆口外皮让人垂涎三尺。

苑琼丹坐拥2亿身家仍北上购物

片中苑琼丹继续带大家办年货，为了过年有好意头，她特地去买猪手，寓意「横财就手」，祈求新一年财源滚滚，她亦对市场内物美价廉的货品赞不绝口，尤其是1.8一斤的车厘茄，她表现得甚有兴趣。之后苑琼丹转战海味干货街，笑言这是自己的「强项」，又买了开心果、夏威夷果仁等贺年坚果，之后又去买金蚝、章鱼干等高级干货，想不到苑琼丹不止演技出色，还对在内地办年货驾轻就熟。

苑琼丹曾恋上已故艺人林正英

苑琼丹曾经跟已故演员林正英有过一段情，二人于1995年因拍摄《僵尸道长》而互生情愫，苑琼丹更主动追求林正英，但林正英却觉得自己曾离婚，又要抚养一对与前妻育有的子女，曾一度觉得不应和苑琼丹发展，二人直至1996年才开始拍拖，可惜林正英在1997年患上肝癌，二人可说是有缘无分，现时苑琼丹跟丈夫未有子女，过著二人世界的生活。

