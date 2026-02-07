张国荣生前挚爱唐鹤德迎67岁 生日蛋糕暗藏唐唐爱好？ 曾被爆每周固定见一猛人

已故巨星张国荣（哥哥）的生前挚爱唐鹤德日前迎来生日，他的一众好友为他举办了温馨的生日派对。张国荣生前的经理人陈淑芬在IG分享多张派对合照，让久未露面的唐鹤德近况曝光。从照片中可见，生日派对气氛热闹愉快，唐鹤德与众多好友相聚，脸上挂著温暖的笑容。其中一张大合照中，唐鹤德稳坐C位，精神奕奕，可见他保养得宜，风采依然。陈淑芬也分享了多张与唐鹤德的亲密合照，她从后方搭著唐鹤德的肩膀，两人一起对著镜头竖起大拇指，好交情不言而喻。

「冠军」蛋糕泄唐鹤德爱好

派对上最引人注目的，莫过于桌上数个精心设计的生日蛋糕。其中一个以乒乓球桌为造型，旁边还附有一个金色冠军奖杯，上面写著「HAPPY BIRTHDAY CHAMPION DAFFY TONG」，设计别出心裁。原来，这个蛋糕的设计并非空穴来风。据悉，唐鹤德近年对乒乓球产生了浓厚兴趣，更拜师香港前乒乓球女队名将许素虹。在疫情爆发前，他曾被指每星期都会固定前往湾仔的球会，跟随许素虹教练练球，难怪好友们会以「冠军」来为他送上祝福。陈淑芬亦在帖文中写道：「今天是唐先生的生日，祝Daffy生日快乐、身体健康、青春常驻、生活愉快！」

张国荣粉丝祝福唐鹤德

虽然张国荣已离世多年，但唐鹤德依然是许多粉丝心中挂念的对象。这次看到唐鹤德在好友们的陪伴下开心庆生，许多粉丝都感到欣慰，并纷纷留言送上生日祝福，希望他能永远健康幸福。

