前TVB女星移居杭州4年赞内地发展快：香港步伐慢慢掉队 北上带货买楼收租年赚百万

现年57岁的郭少芸，拍过不少脍炙人口的TVB剧集，包括《真情》及《大闹广昌隆》，由于角色以巴辣见称，被封为「御用恶女」。近年郭少芸将事业重心移至内地，并进行直播带货，她近日拍片分享移居杭州4年的感受，指内地发展愈来愈快，而香港的步伐则慢慢掉队，更感叹由开头的不习惯，至现在感到祖国对她的包容，给她无限发挥，片中郭少芸对内地赞不绝口，十分识捞，难怪短短几年间能连扫5个单位，成为圈中隐形富婆。

郭少芸大赞内地生活快捷方便

郭少芸在影片中提到，曾经不习惯内地生活，尤其是支付购物方面，但适应后却觉得在内地生活悠然自得，她表示：「这里的生活让人可以随时来一趟说走就走的旅行，探索祖国的大好河山；也可以随时疯狂扫货，享受购物的快乐；更不用担心深夜饥饿，因为无论多晚，外卖总能送到家门口。」她慢慢发现，这座城市对她非常包容，并给了她「无限的发挥空间」。

郭少芸曾斥资近3千万扫5物业

郭少芸所指的发挥，其实是她加入了直播带货行业，她激赞内地发展愈来愈快，「今天下单，明日送达」，她感叹这在香港是「很难做到的，到底香港的步伐是不是慢慢掉队呢？」蔡少芸定居内地后，间中也会怀念香港的茶记美食，但讲到吸金赚人民币，始终要投入祖国怀抱。

郭少芸情路坎坷经历两段恋情

郭少芸移居内地后，捞得风生水起，在2024年曾以3千万连扫5个单位，每年收租近百万，俨如圈中富婆。郭少芸参选1992年港姐竞选入行，外貌身材不俗的她，情路十分坎坷，她在拍摄《真情》跟有妇之夫刘少君挞著，更导致男方跟太太离婚收场，另一段恋情是跟无线编导钟国强拍拖，最终恋情也未能开花结果，郭少芸带货事业有声有色，但她至今仍是单身，百分百是黄金盛女。

