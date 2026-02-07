《中2》谭辉智老婆罕现舞台！夫妻台上火并骑呢舞姿 另类放闪竟引网民微言：唔知佢乜水

谭辉智因参加TVB歌唱真人骚《中年好声音2》爆红，虽然最后大热倒灶屈居第二名，不过未有影响星途，入行后火速开演唱会，而且吸纳了不少女性粉丝，连拉姑狄波拉都被「迷倒」，成为歌迷会永远荣誉会长。

谭辉智老婆罕有上台举动成焦点

谭辉智在2018年结婚，婚后育有一仔一女，谭辉智的太太一直支持老公追梦，在《中2》总决赛当晚，太太现身电视城外为老公亲自打点庆祝活动，太太罕有地应邀合照，谭太五官精致，极有气质，有网民觉得撞样天后陈慧琳，两公婆外型相当登对。日前谭辉智现身活动，老婆罕有上台，二人的举动成为焦点。

谭辉智与太太「舞斗」相当爆笑

谭辉智当日与太太在台上一齐表现，谭辉智一边拿著麦克风唱歌，一边用力地扭动身体和做出跨步、转圈等动作，太太CC罕有地与老公斗跳，太太CC的舞姿奇特，夸张舞步与跟著音乐轻松地摆动，与谭辉智「屈到病」style舞步互相呼应，相当爆笑。网民的反应不一，有人说：「一啲都唔觉得佢似歌星 ，喺电视睇到嘅佢就觉得佢喺房企唱紧卡拉OK咁啰…」、「睇埋样都唔知佢乜水？」但亦有人说：「CC原来跳舞好好睇，所以辉智猛叫她出来一齐跳。」、「CC, 妳跳舞好劲, 几时可以同妳一齐跳返part？」、「好玩又有趣嘅夫妻。」、「佢地好亲民又好玩，大家打成一遍。」

谭辉智赞太太非常适合做另一半

谭辉智曾称太太是一个非常适合做另一半的人选：「反而我要问返佢，我系咪一个适合嘅人选。𠮶阵我已经幻想同佢结婚生小朋友，系一个好perfect嘅女人，佢每做一样都好投入，佢照顾家庭同小朋友都系一样。」两人婚后很快便生小朋友：「我希望可以睇住啲仔女成长，所以做每一样嘢都加速。」老婆对老公百分百信任，未有担心惹来狂蜂浪蝶，谭辉智笑说：「太太睇到我咁嘅样，都应该唔会有狂蜂浪蝶，我谂佢都好放心！哈哈！狂蜂浪蝶，从来无喺我身上发生过。」谭辉智还说：「太太吸引我嘅地方唔系外表，而系性格。我嘅纾压方法系同老婆尽情倾诉或呻，佢系我嘅『好队友』，令我人生每阶段也开心，当我挣扎时，佢都会为我方面分析。」

