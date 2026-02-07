郭秀云座驾被毁丨豪门千金为救动物花百万 曾救雀被闹「八婆」 助宏福苑灾民安抚受惊小狗

淡出娱乐圈多年、现年56岁的郭秀云（Sharon）近年全力为动物权益及环保事业出力，早前她因协助朋友寻找失踪鹦鹉，其座驾竟在元朗被人蓄意破坏，车头位置更留下一张带有威胁成分的字条，内容写道：「八婆比番只雀，不比，下次弄人。」郭秀云随即报案求助，她称事件可能涉及「恩怨」，怀疑有人对其机构运作不满，强调自己绝无将任何鹦鹉据为己有。

郭秀云自小对动物有浓厚兴趣

郭秀云出身豪门，爸爸是海洋公园创办人之一，母亲家族经营珠宝生意，郭秀云自小对大自然、动物有浓厚兴趣，与「钢铁大王」庞鼎元第五子庞杰婚后为争取动物权益不遗余力，头衔多不胜数，包括「爱护动物协会青少年动物拯救队」成员、香港海豚保育学会大使、香港野生救援董事，更创办了「香港鹦鹉救援」等组织，致力向公众宣扬爱护动物的讯息。

相关阅读：郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人

郭秀云曾在大埔宏福苑五级火担任义工

大埔宏福苑去年11月26日发生五级火，伤亡枕藉，无数家庭被摧毁，消防员在救援行动中除了拯救生还者外，还陆续救出被困宠物，事件中有逾百只宠物受伤或死亡。当时曾有有网民在Threads贴相并称当他的爱犬Jason被消防员救出后，因受惊过度全身发抖，在场一名义工揽实他的爱犬Jason，事后他得悉原来这名义工是郭秀云：「Sharon坐喺地下揽实紧佢。Sharon话见Jason救返出嚟后喺个笼入面系咁震，见佢好惊又冻，所以揽实佢。我当日唔知道你的名字好多谢你，郭秀云小姐。」结果引来不少网民留言，有人说：「郭秀云本身系可以过住少奶奶嘅阔太生活，但佢为咗动物权益，做咗好多嘢好忙呀。」、「Jason 真系好彩，遇到消防员哥哥同郭小姐，你地要继续幸福生活吖」。

郭秀云过往在多个救援中亲力亲为

其实过往郭秀云在多个救援中亲力亲为，2018年超强台风「山竹」袭港后，郭秀云曾招募义工到长洲东湾沙滩、观音湾、山顶路、李丽珊公园及体育路等执垃圾及清除树枝，合共执出14吨的垃圾及树木。郭秀云亦曾会救助鸟类，试过在葵涌大厦外，单人匹马攀出大厦外墙的狭窄平台，拯救走失的凯克鹦鹉，对关爱动物不遗余力。郭秀云亦曾考取潜水牌，并当海豚保育大使，曾创办的环保团体「海峰环保教育」参与拍摄保护海洋记录片，在2010年亦与TVB合作拍摄《森海寻宝》，郭秀云在2016年亲赴南非，成功游说将穿山甲列入濒危物种，为这类惨遭走私的温和生物带来曙光。郭秀云在2018年更获「全球潜水名人堂协会」颁发第18届「全球女性潜水名人堂（The Women Divers Hall of Fame）」，成为首位亚洲得奖者。

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜豪门少奶奶变人肉暖炉照顾获救宠物 坐地抱紧15岁狗狗细心安抚

郭秀云曾因营救猫头鹰遭被闹八婆

郭秀云曾在2024年在香港湿地公园营救猫头鹰遭摄影发烧友阻挠，其中一名男子更对郭秀云恶言相向，当时她说：「我都唔系几开心，未试过无端端畀啲人咁闹法。讲埋晒啲『𠮶个八婆拎去卖㗎，唔好信佢，佢讲大话㗎！』」最终郭秀云报警求助，幸好成功联络到仓鸮（Barn Owl）的主人，不过由于主人将会离开香港，故委托郭秀云暂时照顾。对于多年来保护动物，郭秀云曾说：「我哋两个都系非常有同理心嘅人，如果见到啲动物受咗伤即系猫狗乜都好，我哋都会忍唔住一定都会救。当然猫狗就好彩都有好多猫狗义工，所以我就变咗集中喺啲珍禽异兽。老公系最惨，佢本身怕蛇，但而家屋企净系蛇都多过100条喺度，去到我呢个 Level屋企动物多得咁紧要呢，就真系每个月都系万万声，净系计喂食方面，仲未计医疗，所以年中支出使费都过百万，如果唔系老公一路咁支持我，我谂啲动物死晒。」