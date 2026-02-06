廖碧儿豪门梦碎挑机陈豪 誓做「咖啡女王」商界大展拳脚 9字回应暗踩旧爱？

现年47岁的廖碧儿，当年凭《皆大欢喜》的深田公主一角为人熟悉，她跟陈豪分手后，先后跟富豪林忠豪及卢启贤传出绯闻，被全城指她是拜金女星，可惜最终未能嫁入豪门，淡出幕前的她，除了重返校园读书，又先后买酒庄及开酒吧，她又不时在小红书拍片分享生活点滴，近日她拍片推介自家品牌咖啡，被网民质疑她一心跟开咖啡店的旧爱陈豪打对台，并以9字回应相关说法。

廖碧儿淡出幕前进军商界

廖碧儿近年大幅减产，主力从商当女强人，除了红酒生意，早前宣布进军咖啡产业，推出自家品牌养生咖啡，经常拍片分享近况的她，近日自己做埋生招牌，在小红书推介大家试试她的罐装咖啡。片中她透露跟市面上一般的咖啡不同，主打健康养生路线。她表示「这款咖啡加入了姜黄、黑椒、肉桂等草本成分，有助促进血液循环，带点中式草本的感觉，非常适合注重健康的都市人」。

廖碧儿挑战旧爱推出养生咖啡

由于廖碧儿旧爱陈豪，副业是经营精品咖啡店，所以廖碧儿推出养生咖啡，被网民质疑是跟陈豪打对台，旧情人变竞争对手。但廖碧儿否认争生意传闻，她接受访问时直指「我呢个唔系普通咖啡」：「冇！完全唔关事，我呢个唔系普通咖啡，唔系热，我唔系卖（咖啡）豆。」在片中，廖碧儿取出环保饮管，并说自己不喜欢饮热或冻咖啡，反而最爱手中的罐装咖啡，温度适中，一边深深地喝了一大口，激赞味道出色。

廖碧儿豪门梦碎被封拜金女

廖碧儿是2001年国际华裔小姐冠军，加入TVB后，先后拍过《皆大欢喜》、《舞动全城》、《谈情说案》等剧集，除了跟陈豪的一段情，最为人津津乐道是她曾跟富豪传出绯闻，被指是拜金女，但最终豪门梦碎后，回归学生身分，到法国著名工商管理学院INSEAD读书，又乘搭港铁体验平民生活。廖碧儿现时变身咖啡女王，跟圈中「咖啡王子」陈豪各自抢攻咖啡市场，谁胜谁负还是未知之数，但已经够网民食「花生」，惹来网上热烈讨论。

