夜王丨廖子妤喜与男神谢君豪有感情戏 情人节与男友卢镇业分开宣传无准备礼物 夺评论学会影后食米线庆祝

谢君豪和廖子妤昨晚（5日）出席在澳门举行的贺岁片《夜王》世界首映礼，工作忙碌的谢君豪刚完成舞台剧巡演就归队为电影宣传，但之后又要到内地拍剧，故会尽量夹时间出席谢票场。

下星期到家乡马来西亚宣传

廖子妤透露下星期将到家乡马来西亚宣传，在印尼工作的爸爸都特意回马来西亚，一家人提早团年，问到到时亲友们是否拉队撑场？她即表示不够戏飞，身为中厨的爸爸就未能留下看戏，所以主要是邀请妈妈、妹妹和妹夫以及一些旧同学，至于男友卢镇业是否同行顺便见家长？她笑说：「他留在香港，我去完马来西亚回港再宣传，情人节都是分开宣传。（要准备礼物？）情人节要谢票不用准备，之后都是一直谢票。（你得到评论学会影后有庆祝吗？）我们去食米线庆祝，得奖就可以叫多些小食。」

廖子妤期待与与谢君豪合作激烈戏

谢君豪亦表示情人节要到内地工作，第二日才会回港，相信太太不会介意。谈到二人在戏中有感情线，廖子妤表示很开心很正，指自己的作品很少有感情线，「我和陈家乐那一套虽然都是讲爱情，但就是一种比较特别的感情，很喜欢那种爱而不得的感觉，今次又可以和男神合作，我谂我前世一定是做了很多好事，可能捐了间大庙，这个故究告诉大家要多做好事。」她之后又问谢君豪与她合作开不开心，谢君豪笑指开心，二人曾在《毒舌大状》和《焚城》合作，每次都有不同感受，但之前对手戏不多，今次有多些交流，擦出不少火花，廖子妤又希望能再与谢君豪合作，期待下次能激烈一些，是大家想像不到的激，问到是否要激过与陈家乐的《像我这样的爱情》？谢君豪反问有几激，又说之前本想去看但看不到，现在一定要找来看看究竟有几激。