69岁前港姐子宫肌瘤倍增恐癌变北上做手术 谈内地五星级手术体验胜香港：好有爱

69岁的1979年香港小姐季军钟慧冰早前因健康问题入院接受手术，近日她透过YouTube频道「冰姐的花样人生」向大家分享这次切除子宫的「五星级」手术体验，并向关心她的朋友报平安。

钟慧冰子宫肌瘤尺寸两年内倍增

钟慧冰在影片中透露，她维持每年进行妇科检查的习惯已超过30年。大约两年前，医生发现她有约2至3厘米的子宫肌瘤，当时认为问题不大，预计更年期后会自然萎缩。钟慧冰坦言，其实她也一度怀疑肌瘤有压迫到膀胱，因而饱受尿频问题困扰，每晚甚至要起床四、五次上厕所，严重影响睡眠质素，惟未有特别为意严重性。然而，在去年她进行检查，却发现肌瘤不但没有缩小，反而增大至5.3厘米。医生指出，肌瘤在更年期后持续增大并非好现象，存在癌变风险，建议她进行子宫切除手术，以一劳永逸。

钟慧冰初体验内地微创手术

钟慧冰最终决定在内地一家医院接受微创手术。她形容这次是一次「五星级」的愉快体验，全因医院采用的「快速康复法」（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS）医疗方案。此方案透过一系列术前、术中及术后的护理程序，旨在缩短住院时间、减轻病人痛楚并加速康复。

她分享道，术前准备包括饮用含碳水化合物的饮品以稳定血糖；术后则鼓励病人尽快咀嚼香口胶，以促进肠道蠕动和排气。此外，医院还提供压力袜和腿部按摩仪器，防止病人因长期卧床而形成血栓。钟慧冰表示，整个过程由术前教育、手术，到术后护理都安排得无微不至，让她感到非常安心，更形容自己几乎没有感到任何痛楚。

钟慧冰赞扬内地医护团队

钟慧冰特别赞扬内地的医护团队，直言：「就喺我住𠮶几日呢，我就感觉到好有爱。嗱，我好坦白讲，香港啲医护人员其实都好有爱心。但系你知我哋香港啲医院呢，忙到不得了，尤其系公营，你谂下佢由朝到晚，不停咁啲病人多到咁，佢边有时间应酬你。」她更惊讶内地医院有很多医生，「我今次喺呢间内地医院，佢啲客唔系好多，医生多到不得了，我由预约开始都未使点等过，因为医生多，你差唔多每次预约之后，大概廿分钟、半个钟头之内就睇到医生。」她分享，我当时入住的妇科病房病人不多，护士工作量少，因此不时获护士关心，「得闲就问你，要唔要做按摩啊？要唔要攞个机器俾你按吓？好舒服……成个感觉、氛围都好好。」

钟慧冰术后下决心更爱惜身体

虽然过程顺利，但钟慧冰坦言在被推进手术室的一刻，内心也曾感到恐惧。那一刻她深刻体会到，无论身边有多少亲人朋友，最终能陪伴自己的只有自己，因此下定决心将来要更爱惜身体。

令人欣慰的是，手术后的化验报告结果显示，切除的组织一切均为良性。钟慧冰开心报平安，并以过来人身份提醒，术后两个月内应避免提取重物，并小心护理伤口，保持干爽透气以防感染。经历了这次手术，钟慧冰以更积极乐观的态度迎接新一年，并呼吁大家：「身体健康系最紧要，嚟紧新嘅一年，我同大家都锡自己多啲。」