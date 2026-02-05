Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Billie Eilish被轰双面人！于格林美高呼：FXXK ICE 被揭亿元豪宅坐落原住民土地上惹掠夺之嫌

更新时间：12:30 2026-02-05 HKT
美国小天后Billie Eilish在日前举行的第68届格林美颁奖典礼上，发表具政治意味的言论成为热话。她凭借歌曲《WILDFLOWER》勇夺年度最佳歌曲大奖，成为史上首位三度获得此项殊荣的音乐人，创下历史纪录。然而，Billie Eilish并未将获奖感言的焦点放在自己的成就上，而是转向对美国当前的政治局势表达深切关注。她说：「没有人在被偷的土地上是非法的，我认为我们必须持续奋战、发声和抗议。」最后，她更在台上高呼「FXXK ICE」，对美国移民及海关执法局（ICE）表示不满，此举在会场内赢得观众及同业热烈拍掌与欢呼。

Billie Eilish亿元豪宅坐落原住民土地上

事隔几日，Billie Eilish关于「被掠夺的土地」的言论仍持续发酵。她被网民发现其现居价值1400万美元（1.09亿港元）的豪宅正好坐落在美国原住民通瓦族（Tongva Tribe）的祖传土地上，随即引发批评。

通瓦族：期待更多实际行动

通瓦族（Tongva Tribe）近日亦正式回应，证实Billie Eilish的豪宅确实坐落于他们的祖传土地上。部落发言人肯定公众人物为历史发声，但强调期待更多实际行动，并表示Billie Eilish从未就房产事宜与他们联系。此声明引发外界热议，许多人质疑Billie Eilish住在价值数百万美元、高墙环绕的豪宅中，与她在台上倡导的理念形成强烈对比。批评者质疑，若Billie Eilish真心认同「土地被偷」，为何不将豪宅归还；支持者则认为不应过度解读其私生活。

