80岁「TVB视帝」夏雨惊现幸福肥  定居江门安享晚年彻底回春  曾移民加拿大最终回流内地

前TVB资深演员、视帝夏雨自2017年拍毕TVB剧集《溏心风暴3》后，便淡出幕前，过著写意的半退休生活。近日，现年80岁的他罕有在香港现身，原来是为了到尖沙咀力撑老友卢海鹏的演唱会，其绝佳状态让一众粉丝感到非常安心。

夏雨彻底回春有幸福肥

从现场画面可见，夏雨当日打扮时尚，充满活力。他头戴一顶印有红色「CCB」字样的黑色棒球帽，身穿一件枣红色休闲外套，内搭黑色T恤，造型简约而不失朝气。虽然近年工作不多，但养尊处优的夏雨气色极佳，笑容满面，看起来精神矍铄。他的面颊比以往明显饱满多肉，显得有些「幸福肥」，但红粉绯绯的脸色更突显了他的精灵与健康。

夏雨曾移民加拿大

夏雨纵横影视圈逾半世纪，为了给予子女更好的教育环境，他于1994年举家移民加拿大。然而，为了演艺事业及维持家庭开销，他开始了长达多年的奔波生活，频繁往返于香港和加拿大两地。他曾坦言，这样的选择虽然让他事业成功，但也牺牲了陪伴家人的时间，错过了孩子的成长，成为他人生的一大遗憾。

夏雨回流内地定居江门

近年，夏雨曾一度决定在加拿大定居，享受退休时光。不过，他去年选择回流，并于内地江门置业安度晚年。他在社交媒体上分享了这个决定，并得到了许多网民的支持和欢迎。此前，他难忍戏瘾，与米雪、谢雪心等好友合作拍摄短剧《邑城风云》，过足戏瘾后更显回春。

