刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦

影视圈
更新时间：10:00 2026-02-05 HKT
发布时间：10:00 2026-02-05 HKT

今年4月就满60岁的刘德华妻子朱丽倩，多年来甘愿做天王背后的女人，生活极之低调，默默支持丈夫。朱丽倩近日终于超罕有曝光，内地传媒流出她于海边从事佛教活动的照片，朱丽倩的最新状态及打扮，旋即成为网民热议的焦点。

朱丽倩极有气质状态佳

从照片可见，朱丽倩身穿白色松身衬衫，参与一场在海边举行的佛教活动，打扮相当朴素。虽然她戴上了口罩，但其清秀的眉目与出众气质依然，让她被网民一眼认出。照片中的她皮肤白皙，看起来状态极佳，没有明显皱纹，散发著一副贤妻良母的温婉模样，气质出众，难怪多年来能一直稳夺天王刘德华的欢心。

朱丽倩孭Chanel包包约值5万

虽然朱丽倩当日打扮朴素，未有花姿招展，但身上所孭的黑色手袋却引起注目。眼利的网民发现，该手袋是价值近5万港元的Chanel 22 Bag，为她一身简约的造型增添了几分贵气。

朱丽倩当刘德华妻子好辛苦？

导演王晶过去曾大爆刘德华的恋情，直言做「刘太」十分辛苦，生活要比刘德华本人更自律。他透露，朱丽倩和刘德华相恋多年，有时一年里会有几个月不能相见，二人感情得来不易。正因如此，他们都非常珍惜彼此，现在拥有一个美满的家庭和一个宝贝女儿，刘德华一提起女儿，脸上总是挂著发自内心的笑容。

对上一次朱丽倩与女儿刘向蕙公开同场，已是2023年底刘德华父亲刘礼的丧礼上。当时刘德华专诚步到香港殡仪馆门口迎接朱丽倩及刘向蕙，并用身体组成「人墙」尽力保护家人免受镜头打扰，爱护之情溢于言表。

