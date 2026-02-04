Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贾思乐孖黄子雄、韦绮姗合唱高难度英文歌 圈中好友承诺撑场 爆有神秘女嘉宾现身

影视圈
更新时间：19:15 2026-02-04 HKT
发布时间：19:15 2026-02-04 HKT

贾思乐将于本月15日于伊利沙伯体育馆举行一场《贾思乐 Happy Together Again 2026 in concert》演唱会，今日（4日）贾思乐联同一众演出嘉宾韦绮姗、黄子雄、黄博、黄洛妍进行彩排。

黄子雄为贾思乐开金口

贾思乐大赞黄子雄和韦绮姗英文很好，今次三人合唱一首80年代的英文歌，更大赞会与众不同。韦绮姗解释这首合唱歌有好多不同音域，又爆黄子雄为了演出下了不少苦功。黄子雄则笑谓上次为贾思乐演唱会而首次开金口，所以今次难度要比上次更高。向来人缘好的贾思乐，笑言一班圈中好友苗侨伟夫妇、陈法蓉、黄日华等届时会入场睇骚，又大卖关子会有一位神秘嘉宾。他说：「呢位神秘嘉宾系一位女性，唔系唱家班。」

