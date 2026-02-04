贾晓晨樊少皇两女儿样貌各走极端？长女遗传仙气美貌似足妈妈 细女颜值截然不同

现年43岁的贾晓晨，近年移居内地生活，慢慢淡出幕前，但仍不时在小红书分享近况，她于2016年跟樊少皇结婚后，先后诞下两女，分别是8岁的「小饭兜」及5岁的「小饭团」，而她有女万事足，揾钱养家重任交给丈夫，她则专心相夫教女，贾晓晨虽然已为人母，但脸上完全没有岁月痕迹，而且将她的美女基因，遗传给了女儿，尤其是长女跟妈妈成个饼印，而细女则更似爸爸樊少皇，偏向活泼好动，两姊妹都甚为可爱，百分百是最美星二代。

贾晓晨大呻樊少皇不解温柔

贾晓晨近年被封为「婚变界KOL」，经常在微博发文吐苦水，大呻丈夫樊少皇不解温柔，她曾表示「一日要谂50次离婚」，虽然如此，但夫妻二人又很快言归于好，被网民质疑她借此吸引流量。贾晓晨本人固然是高颜值、零死角美女，而且将她的回族美女基因遗传给女儿，她也不时分享囡囡的靓相，近日贾晓晨再更新女儿近况，三母女的外貌，更成为了网上热话。

贾晓晨美女基因遗传给女儿

贾晓晨皮肤白滑，外貌冻龄，完全不似两女之母，更看不出真实年龄，让人又羡又妒，但更令网民惊讶是她女儿的长相，大女「小饭兜」留著长发，跟妈妈一样也是皮肤滑溜，眼神十分灵动，天生美人胚子，有潜质加入娱乐圈，女承母业。至于妹妹「小饭团」梳著齐阴发型，扎著孖辫，有著一对大眼睛，外貌偏向似爸爸樊少皇，好动活泼，也是人见人爱的甜美模样，两姊妹各有不同美态，绝对是引人生女的最佳例子。

贾晓晨事业高峰期爆出跟樊少皇相恋

贾晓晨于2006年参加《美女厨房》，凭著清甜外貌，很快已成为宅男杀手，之后拍过多出无线剧集，包括《飞虎》、《怒火街头2》、《名媛望族》等，在事业高峰之际，忽然爆出跟樊少皇相恋，并长驻内地陪伴男友，直至2016年二人拉埋天窗，并育有两名可爱女儿，现在女儿开始长大，贾晓晨更多了私人时间，随时再次重返幕前，甚至母女档演出，值得期待。

