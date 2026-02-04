「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点

林子祥与太太叶蒨文最近举行《白头到老WE ARE ONE》巡回演唱会，日前在澳门开骚。67岁「最美港姐」兼叶蒨文好友朱玲玲，获富商老公罗康瑞陪同，加上与前夫的三名儿子一同入场睇骚，支持好友。

朱玲玲睇得投入

朱玲玲当日打扮休闲，戴上绿色口戴低调到场，在网民在场内认出朱玲玲，见到其左边有罗康瑞，右边则有霍启刚、霍启山、霍启仁。朱玲玲在演出期间睇得投入，与老公、儿子企晒起身表现兴奋，又拎出手机拍摄场内热闹情况，还与前后认识的朋友打招呼。

不过朱玲玲离开观众席时险发生意外，见到她与老公罗康瑞前后脚离场时，不慎被彩带绊倒，网民的影片见到朱玲玲突然重心不稳，整个人向前仆，幸而朱玲玲眼明手快，立即扶住前排座椅，未有造成意外受伤，而朱玲玲的三个儿子亦紧跟随妈妈身后。

朱玲玲去年娶新抱

朱玲玲与前夫霍震霆育有三子育有霍启刚、霍启山、霍启仁，细仔霍启仁去年与泰国女友Namfon在云南玉龙雪山举行婚礼，当时朱玲玲与霍震霆同场见证儿子成婚，可见关系仍然融洽。

