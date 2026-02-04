邓兆尊再谈17亿身家之谜！拒认富二代坦承有XX万身家 想成为许愿树：畀啲时间我

已故粤剧名伶新马师曾的长子邓兆尊近日因为身价问题，而成为了网民的关注对象，事缘有内地网红爆料指邓兆尊凭爸爸留下的15亿遗产「躺平」收息多年，身家滚存至17亿，每日醒来便有4万元进帐，结果邓兆尊被封为「最成功富二代」，更惨被「阿叻」陈百祥寸爆「因为老窦叻先有咁多。」

邓兆尊松口讲身家

邓兆尊曾幽默地澄清：「成日话我有17亿，边个揾到出嚟，我同佢平分，1亿我都未见过呀，我只系有两个『亿』，就系失忆与回忆，呢啲传闻当笑话好喇。」但依然平息风波，日前邓兆尊再说：「由𠮶时开始讲嘅时候，我都有揾下啲钱喺边度呢？但系揾匀都揾唔到。我就未曾见过啦。你话我有几千万，我认，你话我……我有一亿呢，我都暂时都未见到，但系你哋人人咁话。」

相关阅读：邓兆尊高EQ反击陈百祥！暗寸阿叻为流量：佢做嘢一定有原因 尊重前辈只有配合

邓兆尊否认是富二代

对于有17亿身家的传闻，邓兆尊笑说：「我唔系富二代，其实我都系一个每日工作嘅普通人嚟！」邓兆尊其后在社交平台拍片澄清，片中他手持电话逐点回应，被指每日获4万蚊进帐，邓兆尊笑说：「如果我有咁多钱嘅话，我买只游艇同大家去旅游啦，系咪先？我每日都咁辛苦喺做嘢，我都知大家因为流量嘅问题，夸张咗我啲报道，唔紧要，大家开心就得，但系大家有个谱先得㗎！」

邓兆尊想成为大家的许愿树

邓兆尊续说：「我边有咁多钱拎出嚟呀，其次就话我咁多身家，借啲嚟好唔好？投资嚟好唔好？我都有睇到，我只系一个普通人，每日努力工作，我都好想成为大家嘅许愿树，但系畀啲时间我，我尽量努力啲！最后如果有啲开心嘅嘢，我会同大家分享。」有网民留言：「浓缩一句话就是：你们不要瞎猜，猜对了大家都难受。」、「我还以为你要澄清不止4万呢。」、「最强富二代。」、「有没有4万唔紧要，但是富二代绝对是真的。」

相关阅读：邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿