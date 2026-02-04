80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起

周美凤近日罕有地亮相TVB节目《流行都市》访问，畅谈她从选美舞台走入公关界的精彩人生，以及分享现今的养生之道。周美凤与安德尊一见如故，妙语连珠，尽显数十年的深厚交情。周美凤指，这次重返TVB全因「畀面」老友安德尊。她透露，两人相识数十年，曾一同主持过不少综艺节目，但这却是首次在清谈节目中正式合作，别具意义。

周美凤曾主持破格节目《活色生香》

周美凤曾参加1986年香港小姐，不过她没有在幕前发展太久，现时已转型成为公关及艺人经理人。周美凤8、90年代拍过几部电影及亚视剧集，星运平平，最为人熟知的作品是主持亚视节目《活色生香》，由于节目不时以酒色财气、吃喝玩乐为主题，因此对当时港姐出身的周美凤可谓破格挑战。转行多年，周美凤在《流行都市》中谈及近况，已年过60的她外形相当冻龄。

相关阅读：《活色生香》李道洪近况头发浓密减龄20年 前妻改嫁诞赵希洛生活富裕

周美凤社交活动频繁

在节目中，安德尊笑指周美凤近年虽然少在幕前出现，但在社交平台上却极为活跃，常常分享与各界名人的合照，以及一些运动照等，笑问：「咩意思呀你？」如今已将生活节奏放慢的周美凤，分享她的养生之道是追求「健康快乐人生」。她认为，随著年纪增长，心态也要随之调整，现在最重视的就是健康。虽然工作量减少，但她坦言社交活动依然频繁，皆因「人情」难却，朋友的各种喜事都会尽量抽空出席支持，这也是她维持广阔人脉的秘诀。

相关阅读：周美凤激罕现身 身家丰厚拥黄竹坑逾4000呎私窦 入行不久即息影升呢老板变著名经理人

周美凤因孙泳恩投身公关界

谈及入行经历，周美凤忆述当年是受前辈孙泳恩启发而投身公关界。她形容自己胆子大、不怕生，加上从娱乐圈及选美时期累积的人脉，让她很快就在行内站稳阵脚。她笑言，初入行时的生活极为忙碌，「由朝忙到晚」，从早上的会议、见客，到晚上的宴会应酬，行程排得满满，有时甚至要趁工作空档偷偷去按摩松弛。后来，她更将事业版图扩展至财经公关领域，成为业界的领军人物。

相关阅读：安德尊认爱后终合体上演真人骚 周街被称「安德尊老婆」宋芝龄呢个反应超爆笑

周美凤拥5000呎私窦

创立公关公司多年的周美凤成为业界精英及著名经理人，近年她曾曝光接近5000呎的黄竹坑自家工厦物业单位，时常举行派对，被指身家丰厚、风山水起。这次她在《流行都市》的亮相，不仅让观众重温了这位前港姐的风采，更展现了她作为成功女性的智慧与从容。

安德尊被封隐形富豪拥地皮及海外物业？