金泰梨破天荒首度现身综艺做老师 《天下面包：Bake Your Dream》黑白大厨烘焙版掀起热潮

农历新年连假大饱眼福！Viu精选了多部话题韩综和全新韩剧，让你新春拜年可以与亲友一同笑住煲剧！记得mark实以下2月片单，紧贴最新韩潮！

《天下面包：Bake Your Dream》 黑白大厨烘焙版

被誉为「黑白大厨烘焙版」、韩国首个以面包及甜点为主题的大型竞技真人骚《天下面包：Bake Your Dream》未开播便引发热话！节目以「用双手烘焙梦想」为口号，集结72位不同背景的顶尖烘焙师包括甜点狂人、资深名厨、世界级冠军、韩国人气面包店主理人等，展开多轮比赛，争夺1亿韩元奖金及「面包王」宝座。

《天下面包：Bake Your Dream》由实境生存骚和美食综艺团队打造，并获得韩国烘焙产业指标K Bakery Global共同投资，硬体规模堪称近年最强！该拍摄场地占地3,300平方公尺，配置多达300件专业烘焙设备，让来自各地的参赛者在高端舞台进行高强度对决。此外，其钻石级评审阵容也是备受关注的焦点之一：《黑白大厨》第一季冠军「拿坡里美味黑手党」权圣晙、韩国最年轻面包师李锡元、法国知名甜品师金娜莱、烘焙业界传奇人物卢熙英等、Kpop界「甜点女王」OH MY GIRL成员MIMI，并由《单身即地狱》主持人李多熙接下主持棒，有望为节目带来不同火花。

《放学后戏剧班》金泰梨首部综艺

全新实境综艺《放学后戏剧班》讲述韩国视后级人马金泰梨化身乡村小学的戏剧老师，亲自为小学生开设表演课程，并以共同完成戏剧作品为目标，为观众带来纯粹的治愈和感动。

出道十年至今，金泰梨绝少现身综艺，今次破天荒首次固定出演综艺节目，让粉丝相当期待！日前节目组释出了「泰梨老师」和学生们首次见面的画面，可见这位「新手老师」抱著头满脸苦恼，也让人更加好奇这堂课究竟发生了甚么事。

《只要有空，4》李先彬金永大戏外结缘

韩国综艺节目《只要有空，4》透过主持人刘在锡、柳演锡和嘉宾亲身走访各地，并以游戏形式与民众互动，旨在呈现出人们生活中的美好瞬间和小确幸。最新一集请来了因韩剧《走到月亮为止》结缘的李先彬与金永大担任嘉宾，金永大忆述早前曾与李先彬男友李光洙见面：「前几天跟光洙哥见面，聊了很真挚的话题，但是因为我太喜欢他了，光看他的眼睛就想笑了，可是我不能笑啊，他正在讲很真挚的话呢！但是我的嘴角不自觉上扬了，结果前辈就说：『你刚刚是在笑吗？』有够好笑的，之后我笑得更厉害了！」

《恩爱的盗贼大人》南志铉文相敏灵魂互换

由南志铉和文相敏主演的古装浪漫韩剧《恩爱的盗贼大人》讲述天下第一女义贼、绰号「洪吉童」的洪恩祖（南志铉饰）专偷贪官财富劫富济贫，某天她与追捕她的道月大君李悦（文相敏饰）灵魂互换，由此展开一段彼此救赎的爱情故事。

继《百日的郎君》后，南志铉时隔8年回归古装剧，这也是文相敏凭借《王后伞下》爆红后暌违4年再度挑战古装题材，令人好奇这对「姐弟恋」将会擦出怎样的化学反应。剧中两人灵魂互换后，南志铉要展现大君的大器与傲娇、文相敏则要挑战女儿心的细腻与娇羞，反差萌演技令人拍烂手掌！

《荣耀：她们的法庭》为女性发声

改编自同名瑞典电视剧，由李奈映、郑恩彩和李清娥主演的全新法庭韩剧《荣耀：她们的法庭》以三位女性律师为核心，讲述她们专注为女性犯罪受害者提供法律援助，并在过程中共同面对一宗20年前的巨大丑闻，携手展开勇敢抗争的故事。

近年李奈映刻意减产，今次是她时隔3年回归小萤幕，谈到接拍《荣耀：她们的法庭》的契机，她表示被剧本吸引：「第一次读剧本时，就像读推理小说一样，一下子读完了；两位演员和我的配搭也很新鲜有趣，连我自己都想看到这个画面！虽然我在剧中饰演一名律师，但是并没有太多法庭戏份；相反我感觉自己更像是一名侦探。郑恩彩则表示：「三个朋友为了各自的信念而奋斗，故事非常引人入胜。」李清娥亦补充道：「我被剧中立体丰满的人物形象所吸引，他们没有绝对的善恶之分。与我之前的作品不同，这次我打算展现一些精彩的动作场面。」

《死亡之花》 法与情的矛盾

改编自李同建人气小说，由厉云、琴世禄、成东镒主演的全新悬疑韩剧《死亡之花》讲述拥有天才医术的医学院辍学生李宇谦（厉云饰）以研发不治之症解药为名残害了无数生命，热心律师为了拯救身患重病的女儿毅然为他辩护；然而坚守正义的检察官则决心将其绳之以法！《死亡之花》探讨了善与恶、法与情、生与死等话题，当救人者变成杀人犯时，他还值得杀赎吗？观众可以透过剧集深思人性与道德的问题。

《爱情处方笺》陈世妍朴基雄14年后再同台

《爱情处方笺》讲述结怨30年的两个邻居家庭，因下一代——放弃从医追梦的服装设计师公主儿（陈世妍饰）与归国上任的时尚集团理事杨现斌（朴基雄饰）在职场重逢相恋，被迫直面家族历史伤痕的故事。

继2012年剧集《面具情人》后，陈世妍和朴基雄时隔14年再度同剧演出，朴基雄透露二人关系良好，私下亦有保持联络：「虽然是14年后再度合作，但我们一直保持联络，她也曾来参观我的美术展。」陈世妍也忆述当年的合作点滴：「他在片场总是说些温暖的话，也给了我很多帮助，所以我一直心怀感激。现在的我终于累积了一些经验、有余裕去关心身边的人，同时深刻感受到他是一位会为后辈付出很多心力的前辈。」

