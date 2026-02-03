《爱回家》小花公开200蚊食四日悭家秘诀 白色紧身衫煮饭惹火身材藏不住 网民：完美老婆

TVB小花罗雪妍凭处境剧《爱·回家之开心速递》入屋，饰演接龙法律部Gigi，外貌清纯甜美，身材夸张惹火，出道后俘虏大批粉丝，被封为宅男女神。能拥有如此美好身材，罗雪妍下过不少苦功，勤做瑜伽及健身外，还亲自炮制减肥大餐，近日她在小红书分享，用200元已经可以食足4日，又靓又悭家，被网民大赞「娶得过」、「完美老婆」、「想娶你」。

罗雪妍束腰上衣展示丰满身材

片段中罗雪妍纪录了她由TVB收工后的真实生活。当天她为拍摄「初恋Cafe」戏份，在化妆间更巧遇「群姐」许思敏。收工后，她并没有选择外出大餐，而是亲自到超级市场买餸，挑战用200元解决四天的伙食。影片中，她穿著一件白色长袖束腰短版上衣，配上黑色贴身运动裤，简约的家居服饰，却完美勾勒出她纤细的腰肢和骄人的上围，在准备食材和烹饪的过程中，其若隐隐现的腹部线条和玲珑美好的身材，让不少女士羡慕又妒忌。

罗雪妍200元炮制4日餐单好悭家

罗雪妍在片中透露，因为近期开始健身，所以希望严格控制饮食，但又难抵美食诱惑，于是决定亲自下厨。她最终花了约205元，买了番茄、洋葱、牛腩、鲨鱼骨汤包及猪骨等食材，炮制出「番茄牛腩」和「鲨鱼骨响螺汤」两道菜式。不过网民更为关心她的身材，未有太多留意她的厨艺，完全是错重点。

现年31岁的罗雪妍，于2020年度参选港姐，可惜在12强止步。虽然当年未能跻决赛，但凭著其外貌身材，成功加入TVB大家庭，除了《爱．回家》，她还参演过《白色强人II》、《痞子无间道》及《新闻女王》，又担任六合彩主持及教授瑜伽，可谓「张张刀、张张利」，星途无限。

