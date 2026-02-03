「最强小三」五索后悔错过追女梦？去年险陀第六胎需食事后药 曾爆马生性欲强与年龄不相符

「最强小三」的钟睿心（五索）自从去年与66岁百亿已婚大生银行主席马清铿高调认爱，两人相恋10年兼育有4个仔女，五索经常大晒奢华生活，而且更毫不忌讳大爆与马生的亲密关系。五索亦曾自爆马生曾想她安守本分，在家照顾五名仔女，反对她做代理生意而一度「闩水喉」。

五索曾自爆马生本身性欲真系太大

五索曾自爆马生有与年龄不相符的性欲：「佢真系可以晚晚嚟几次，搞成晚咁，我唔知系我可以Turn on佢，定系佢本身性欲真系太大。我同佢讲过咁样唔得，你搞到我第二日完全起唔到身。」日前五索在直播上与网民大玩你问我答，自爆去年差点再次怀孕，但对当时服用事后丸的举动深感后悔。

五索坦言很想再生个女儿

五索与马生交往前曾有过一段婚姻，不过当年因前夫闩水喉，五索在2014年诞下BB后便离开，后来与马清铿挞著，两人暗交9年先后诞下四子女。五索日前在直播上被问到生育计划，不少人好奇她会否「五索」变「六索」，五索坦言自己很想再生个女儿：「我想有第二胎，其实我有少少后悔，因为其实actually我哋10月嘅时候系差啲有咗，但系最后我冇要到，决定食咗粒事后丸，我好后悔，因为我feel到𠮶个可能系女。」五索又示女儿曾抱怨家中全是男孩子，缺少共同话题：「佢好想要一个妹妹，同佢一齐玩手甲，贴贴纸，所以佢一直好希望有一个妹妹，可以同佢分享兴趣。」目前陪女儿耍乐的重任交由爸爸马生，其后五索在抖音贴上举家游长隆的短片，影片中马生为了满足女儿的美甲心愿，竟上演了一场「忍屎大作战」。

五索爆马生为女儿上演「忍屎大作战」

五索说：「我哋去咗长隆酒店，虽然入面有好多嘢玩㗎，但我好眼瞓觉，跟住佢就带咗个女落去整手甲，佢个女系咁死扭烂扭，但又急尿㖞。佢就话唔得，要等妈咪瞓醒先可以整手甲。因为爸爸真系好急屎。咁之后佢个女呢，真系好虾佢，因为我哋得一粒女啦。我唔知点解个女永远都食住佢，仔佢一定唔会咁。即系佢话佢督屎已经喺个肛门𠮶度啦，系咁忍住。」不过好戏在后头，五索说：返到嚟见到佢整𠮶甲㖞，我就问：『咦，几得意，几多钱啊？』佢话：『300几蚊』， 我就话：「人民币㖞，你啲贴纸嚟㗎咋㖞。」佢话：「系啊。呢啲Reusable（可重用）」，我话：『梗系Reusable啦，贴纸嚟㗎嘛！」跟住系咁闹我：『你未瞓醒呀，知唔知几辛苦啊！急住屎啊！都要带佢去整指甲！」

