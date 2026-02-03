游学修疑被ViuTV封杀 深夜直播态度180度转变 全天候狙击忽然「跪低」：只系想搲捞

游学修近日出席Tyson Yoshi新歌微电影首映因有被ViuTV及Viu1hk采访，连花絮片段都裁走，于是闹出游学修被ViuTV封杀的风波，其后游学修在社交平台以各种方式表达不满，展开一连串讽刺行动，他更直言过往制作节目时，完全邀请不到任何MakerVille旗下的艺人，暗示双方早有嫌隙。不过翌日游学修态度出现180度转变，在Threads上写下：「攰了，唔玩了。本来已经完全放低呢啲嘢，祝你哋咁多位以后一帆风顺，态度转变，选择暂停纷争：「攰了，唔玩了，本来已经完全放低呢啲嘢，祝你哋咁多位以后一帆风顺。」

游学修直播初期未有正面回应

游学修还称「叠埋心水加入jife」约定大家周一（2月2日）见。昨晚游学修在直播起初他未有正面回应，但直到接call听观众讲心事，游学修表明：「今晚冇『地鸣』，唔会开战，想听开战嘅就可以走先。」谈到被ViuTV封杀，他剖白道，「一句讲晒，我发源地。」并透露老友何启华（阿Dee）是关键人物。

相关阅读：游学修疑似被ViuTV彻底封杀 网上全天候狙击发泄怒火 叹曝光机会减：讲乜都唔会上新闻

游学修以「神秘人阿J」诉心声

游学修昨晚在JFFT的直播，高峰期有逾3万名观众观看，虽然不少网民准备「食花生」，一开始已留言提及「Viu」，但游学修并未有正面回应，只藉动画《进击的巨人》主角艾伦的纠结表达个人心境，「我而家心路历程伴随剧情，同艾伦一样商讨紧系咪发动地鸣（毁灭世界级攻击手段），系咪要做咁多嘢对大家都唔好，但总之暴力就系唔啱啦。」之后游学修以按惯例，以黑画面与变声诉心声，以「神秘人阿J」诉心声回应ViuTV事件，事件出现180度转变，游学修不单未有表达不满，反而道出对ViuTV的感激之情：「始终呢个电视台都系佢（游学修）好重视嘅一个地方，所以呢几日佢有啲唔开心。」

「神秘人阿J」称电视台给予游学修机会

「神秘人阿J」续说：「但佢话有样嘢好重要，佢仲未好似而家咁风靡万人，咁名成利就、受万人拥爱，仲系一个丑小子，呢个电视台已经畀机会佢。佢成日话自己喺2015、2016嘅时候，佢觉得自己丑样、好幼嫩、同埋成日失言，但呢个时候，有个电视台畀机会佢。」「神秘人阿J」又指游学修感谢ViuTV给予机会拍开台剧《#绿豆》，之后拍《三一如三》并认识了厨师Christian Yang杨尚友，为他引荐给电视台，让当时籍籍无名的他有机会开拍20集自编自导自演的《仇老爷爷》，「当时嘅ViuTV非常之好，俾咗机会佢拍第一套剧，阿修当时冇拍过电影、冇拍过电视、冇自己channel，大家都质疑佢做唔做到，但呢个电视台俾机会佢拍成廿集嘅作品。依家佢都仲口响响拍嘢，但其实都未超越到呢个剧集。」

相关阅读：试当真｜最后直播游学修遭编剧Ellen数落：公开斥责同事不愿沟通 游老板道歉骚举中指合照

「神秘人阿J」称游学修只系想搲捞

「神秘人阿J」称封杀风波发生后，当年给予机会的前辈亦有主动致电关心，「佢话有啲误会喺入面，所以修仔觉得不如唔好地鸣，修仔仲想同大家讲，其实佢搞咁多嘢，都只系想搲捞啫。只要有机会，佢就会捉住。所以既然呢一位前辈有呢个沟通后，修仔都想为自己讲过嘅嘢，令身边担心佢嘅人唔使惊，阿修喺大厅。你哋唔好再闹喇，如果为咗修仔好，记住佢都系想搲捞㗎。」他坦言之前的行为源于伤心，经过沟通和感恩后，个人有了反思。后来游学修以真身回应：「身边好多人都话担心我，threads有人成立关注我精神健康咩剩。」

游学修称这两年自己成长了

游学修续说：「喺呢两年嚟自己好多嘢都成长咗，知道分寸喺边，有冇唔开心？系有唔开心，但头先『阿J』讲嘅都系我真心话。呢位前辈同我通咗电话，真系由我当日拍电视剧开始，佢绝对冇任何需要畀机会我嘅情况下，畀机会我演出，亦畀机会我拍咗我第一部电视剧《仇老爷爷》，呢位前辈我好重视，之后试当真开骚、搞舞台剧我都有邀请呢位前辈嚟睇，我好重视自己嘅『根』，好需要归属感，喺JFFT、试当真都好，HOY TV话揾我做访问我都好多谢HOY TV，我自己好重视呢啲嘢，我会记得，所以前辈有呢啲关心好足够。」游学修自言没做甚么，只是留言，希望支持者停止攻击，「如果真系锡我就由佢啦，希望有我出现嘅地方大家仲会嚟睇，冇我出现嘅地方大家仲记得我。」