杨婉仪61岁「旧爱」近照曝光 神隐逾10年佬味浓过做小生时 曾传断背绝迹幕前

影视圈
更新时间：13:00 2026-02-03 HKT
发布时间：13:00 2026-02-03 HKT

曾经在经典处境剧《真情》饰演大马拿督「归龄高」楚原儿子的「归亚南」郭耀明，当年官仔骨骨的造型，再加上在剧中错综复杂的感情线吸引了不少师奶观众，幸好最后与「小敏」杨婉仪结婚，总算令师奶观众松一口气。

神隐多时的郭耀明近日终现身

虽然郭耀明当年有不少演出机会，但有传因被发现与男伴同居而惹疑云，所以一直未能担正做主角，只安排做四、五线角色，结果郭耀明在2007年拍完《通天干探》后退出娱乐圈，试过与朋友开酒吧，后来转跑道做保险。神隐多时的郭耀明近日终现身，61岁的他越老越Man，兼且撞样吴尊。

郭耀明外貌与当年拍剧分别不大

日前有网民在小红书贴上一段短片，原来是郭耀明拍片为自己庆祝生日，片中所见，郭耀明的外貌与当年拍剧分别不大，只是变成银发族兼留有胡须，佬味极浓，绝对不比当演员时逊色。郭耀明早年活跃于社交网，不时晒出半裸自拍照大骚肌肉，早年曾被野生捕获，身材略为发福。郭耀明拍剧经常饰演贱男或前男友等角色，其中包括《鹿鼎记》演「阿珂」梁小冰旧爱郑克塽、《状王宋世杰》中「白玲珑」郭蔼明的前男友唐雪乔、《烈火雄心》中「沈碧瑶」关咏荷的前度叶世辉、及《刑事侦缉档案IV》中「唐心如」李珊珊的旧情人霍伟聪等。

郭耀明曾表明不喜欢做乖仔

对于 在《 真情 》的演出， 郭耀明曾表明不喜欢做乖仔：「 我希望做一啲多变化嘅角色，最好系喺一套剧里面由好人变坏人，又或者做精神分裂嘅人，咁先有发 挥，但系呢啲好讲天时地利人和，要遇好角色要讲运气。郭耀明亦曾否认自己是同性恋，但承认身边有不少同性好友，他亦曾表示有女友。

