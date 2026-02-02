游学修疑似被ViuTV彻底封杀  网上全天候狙击发泄怒火  叹曝光机会减：讲乜都唔会上新闻

曾创办了知名网台「试当真」的游学修，近年因频道关闭而曝光率稍减。然而，近日他因出席Tyson Yoshi新歌微电影首映礼后，在ViuTV的相关报导中「被消失」，事件触发他本人强烈不满，并在社交平台上展开一连串讽刺行动，直指疑遭电视台封杀，最后更无奈表示，如今讲任何话都不会再上新闻，字里行间充满怨气。

游学修首映礼报导「被消失」

早前Tyson Yoshi为其新歌《1994前传 - 追 CHASING THE WIND》的微电影举行首映礼，作为主角之一的游学修亦有到场支持。然而，在ViuTV及其娱乐频道Viu1的后续新闻报导中，游学修的画面被剪辑得一干二净，无论是访问或花絮片段都未见其身影，令不少网民质疑ViuTV是否刻意为之。

游学修跟ViuTV曾关系友好

游学修自ViuTV开台初期便是其密切的合作伙伴，曾参演经典剧集《玛加烈与大卫系列 绿豆》，更自编自导自演《仇老爷爷》，双方关系一度非常友好。如今关系疑似跌至冰点，令网民及游学修都大惑不解。

游学修连环发功讽刺「大台」

游学修对ViuTV极度不满，他在社交平台展开反击，他于IG将Viu1的报导截图上下颠倒发布，进行无声抗议，又使用ViuTV吉祥物「生啤」改图，配上「哗！你好大只㖞」等对白，暗讽ViuTV自视为「大台」，看不起网络创作者。之后他在Threads直接标记「@Viutv」及「@Viu1hk」，并写下：「希望有天可以上电视」，亦将个人头像换成ViuTV另一只吉祥物「生气」，ViuTV的多个帖文下留言，并贴出与姜涛在7年前的旧合照，公开表达不满。

游学修同ViuTV早有嫌隙？

他的怒火并未平息，更直言过往制作节目时，完全邀请不到任何MakerVille旗下的艺人，暗示双方早有嫌隙。最后，他在Threads上写下：「攰了，唔玩了。本来已经完全放低呢啲嘢，祝你哋咁多位以后一帆风顺」，这番言论引发网民无限猜测。

游学修：讲完都唔会上新闻

在事件发酵后，游学修与Tyson Yoshi、导演何图及张文杰一同进行网上直播。直播期间，他不断以被封杀一事自嘲，感叹曝光机会大减：「而家曝光愈来愈少，难得仲有Tyson老师畀大家有机会看见修仔！」，他更无奈地表示，自己现在已无所畏惧，因为言论不会再引起媒体关注：「我依家最爽我讲完呢啲嘢都唔会上新闻，以前好惊讲错嘢即刻上新闻，我依家唔惊」。

