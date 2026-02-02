梅姨扮失忆Mean爆安妮夏菲维 《穿Prada的恶魔2》今公开首段预告
电影《穿Prada的恶魔2》今日公开首段预告，续集再次由David Frankel执导。故事讲述Andy（安妮夏菲维，Anne Hathaway饰）重返Runway。Miranda（梅丽史翠普，Meryl Streep）则在险峻的新媒体环境中周旋，她又与另一名前助理Emily（艾美莉宾特，Emily Blunt饰）重逢，如今Emily已成为奢侈品牌的掌舵人，手握可能攸关Runway生死的商业资金。
刘玉玲加盟
预告中，Andy再次出现在Miranda面前，Miranda却问对方名字，巧妙呼应两人错综复杂的过去，以及记不起Andy名字的往事，非常搞笑。之后见Miranda、Andy一同坐直升机去一处时尚之地，并在那里碰到Emily！续集还加入全新阵容，包括坚尼夫班纳（Kenneth Branagh）与刘玉玲（Lucy Liu）等人，电影预计5月上映。
