夜王丨郑秀文率17演员重录《星秀传说》 杨伟伦、阿Dee化身「rap担当」 Mandy着小背心热舞 Fish：上完健身堂

天后郑秀文（Sammi）日前为贺岁片《夜王》，率领王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、杨伟伦（阿卵）、何启华（阿Dee）、杨偲泳（Renci）、谭旻萱（Mandy）、李芯駖（Sumling）、林熙彤（Hazel）、邓丽英（丽英）、蔡蕙琪（Kay）、赵君瑜（Angelina）、王紫影（Shadow）、冯靖茵（Baby梓）、黎纪君（Christy）、周芷慧（Aggie）、余乐澄（Monique）和原创音乐廖颖琛（Iris）等17位电影主创，重新走入录音室，为Sammi的经典快歌《星秀传说》重新录音兼拍MV，众女星性感亮相，在布置了Mirror Ball、摇晃大量彩色射灯的Disco狂舞。

Sammi指是导演兼编剧吴炜伦提议

Sammi表示今次重新灌录的新版《星秀传说》 (电影《夜王》宣传曲) [feat. 尖东夜王] [Shine一次 Version]，由电影导演兼编剧吴炜伦点名，Sammi说：「今日为电影歌曲录音同埋拍MV，呢个idea来自导演，佢揾返我好多年前嘅歌放入电影，呢首歌好啱电影讲嘅时代背景。当导演有呢个order时，我就谂可以加啲Rap上去，难得有阿卵，佢以前有队『朱凌凌』，同埋阿Dee喺度，由佢两位负责Rap部份。有Fish、Mandy同Louise等十五个女仔一齐唱，呢首《星秀传说》2026年最新版本，专登为呢部电影重新炮制。」

阿卵与Dee哥扮Rapper巨星

「Rap担当」阿卵与Dee哥戴上黑超、穿上毛毛大褛，造型感十足，还满口九唔搭八英语扮Rapper巨星，一时话I Love Hong Kong，一时又话食蛋挞、鸡蛋仔、菠萝油，全场捧腹大笑，炒热气氛。Sammi亦「V姐」强势登场，带领众囡囡落力劲舞。

「篮球女神」Mandy一改清纯形象，吊带小背心跳舞，令人眼前一亮，她更自言预知能力，说：「我今日搭车嚟嘅时候，已经picture到MV场面就系咁，一模一样！」过往在萤幕前冷艳的Louise亦变得活泼热情，她最初以为在录音室戴耳机拍摄，想不到现场布置成Disco，她笑言：「我疯狂听呢首歌，好期待MV。」

黄子华精神同在

在MV中尽情跳舞的Fish说：「我觉得好似上咗一堂健身堂，好攰呀！我本来谂住摇吓郁吓，但见到Sammi出尽力，好用力、好用力，我唔好意思喺佢旁边⋯⋯所以我都用尽力。我真系要向Sammi好好学习，咁我就会fit啲！」虽然电影已煞科了一段时间，但Sammi到场见到班囡囡，仍能准确地说出她们的真实名字，她说：「拍戏时都有同场，虽然未必同每一位喺对白上有交流，但对每位演员有认识系基本。无论拍戏嘅时候，今日录歌拍MV都好有团队精神，最重要嘅灵魂人物『欢哥』黄子华，虽然佢今日无拍MV，但佢嘅精神与我哋同在，respect ！」