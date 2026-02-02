李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息

现年73岁、著名儿科医生李家仁当年凭《小明上广州》系列儿歌红遍全城，获封「儿歌医生」，其亲切的「圆碌碌」身形更是深入民心。然而他去年一月于好友黄一山（细龟）的小红书影片中亮相时，身形暴瘦，与过往丰满的形象判若两人，健康状况一度引起外界忧虑。

李家仁医生止住暴瘦

事隔一年，黄一山今日（22日）再次更新社交平台，分享与李家仁医生食团年饭的影片，让李医生的最新状态曝光。从影片可见，李家仁医生身穿红白色格仔恤衫外搭一件黑色外套，精神看似不俗。与去年同期相比，他的脸颊及身形似乎都比去年丰满了一点，略显饱满，但与他全盛时期标志性的「圆碌碌」身型相比，仍然相差甚远。

李家仁医生不够气句子断开

不过令人担心的是，李医生在影片中说话时似乎「不够气」，有断开一截截之感，显得中气不足。例如在回应黄一山时说：「当然…冇拍MV…韦然就用…电脑做咗啲效果…」，每句之间都有明显停顿，跟以往他中气十足的模样有极大的分别。

李家仁医生望为大湾区出力

影片中，黄一山开心地表示：「每年这个时候就最好开心，因为又见到小明，李医生年年都请食饭嘅！」李医生亦笑著回应。黄一山忆述去年李医生曾预告会推出新歌《小明返香港》，并追问歌曲是否已经面世。李家仁医生确认歌曲已推出，但就解释：「当然冇拍MV，韦然就用电脑做咗啲效果，就有《小明返香港》。」他续言希望大家回香港「开开心心，一齐揾嘢做」，为大湾区建设出一分力。

李家仁医生是东方书局太子爷

李家仁医生不仅是位深受欢迎的「儿歌王子」，背景亦相当显赫。他是前湾仔东方书局的太子爷，2021年更卖出家族持有逾半世纪的湾仔地舖，大赚三千多万元。多年来，他坚持自掏腰包出唱片，不计回报，只为满足个人兴趣及表演欲。除了热爱唱歌，他亦积极投身公益，曾任九龙乐善堂主席，现为圣约翰救伤会副总监，并于2005年获颁授太平绅士，2015年再获颁铜紫荆星章，对社会贡献良多。

