钟丽缇大女挑战极寒冰浴 穿细码比坚尼一个动作夸张上围变形 直迫走光边缘超牙烟

影视圈
更新时间：15:30 2026-02-02 HKT
发布时间：15:30 2026-02-02 HKT

现年28岁的性感女神钟丽缇大女张敏钧（Yasmine），完美遗传了母亲的优良基因，拥有令人称羡的火辣身材。一直对娱乐圈深感兴趣的她，虽然事业发展未能跟母亲相提并论，但在社交媒体上的人气却非常高企。近日，她与外籍男友Julian在国外享受人生时，再次于IG大派福利，分享了一组挑战极限的性感照片，引发网民热议。

钟丽缇大女比坚尼濒临走光

张敏钧发文表示，新的一年开始，她就做了疯狂的事，就是挑战在冰天雪地之下浸冰浴。从其中一张照片可见，身处野外的她，身上仅披著一件厚重的黑色大褛，但内里却暗藏乾坤。她穿上了一套极度火辣的红色细码比坚尼，丰满的上围几乎要将比坚尼撑开，视觉效果「迫爆」。更令人咋舌的是，其比坚尼小裤设计采用「极高钗」剪裁，让她性感尺度大开，游走在走光边缘，画面极其惹火。

相关阅读：钟丽缇28岁大女穿火辣比坚尼 疑着细一个码「包唔住」好身材 男友视角照流出超惹火

钟丽缇大女挑战冰浴

而在另一张她浸在冰水中的照片，更是将性感指数推向顶点。尽管身处刺骨的冰水之中，张敏钧依然努力做好表情管理，对著镜头露出甜美笑容。然而，身体的自然反应却出卖了她，只见她双手不由自主地紧抱身体取暖，这个将双臂紧贴胸前的动作，无意中令她本已超有看头的傲人身材更显「伟大」，视觉效果加倍震撼，实在吸睛，完美演绎了何谓「美丽冻人」。

钟丽缇大女曾夺选美亚军

张敏钧精通英语、普通话及法语，在卑诗大学电影系毕业。喜欢唱歌、跳舞、演戏的张敏钧，多年前已有意入娱乐圈，她曾参加《温哥华华裔小姐竞选2021》，并夺得亚军，不过她却未有借妈妈钟丽缇的名气，低调在加拿大生活及发展。

相关阅读：54岁钟丽缇三代同游泰国！两女尽得真传拥黄锋腰蜜桃臀 张凯琳身体一部位劲发达抢FO

