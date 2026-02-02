格林美颁奖礼2026｜Rosé空手而回被乳环装歌手抢风头 Justin Bieber惊喜露面

「第68届格林美颁奖礼」于香港时间今早举行，今届第6度及最后一次由谐星Trevor Noah主持，韩团BLACKPINK成员Rosé与Bruno Mars演唱洗脑歌《APT.》为颁奖礼揭开序幕。Rosé入围「年度制作」、「年度歌曲」及「最佳流行合唱」，成为史上首位入围格林美年度大奖的韩国Solo歌手，可惜最终空手而回。《Kpop擸魔女团》主题曲《Golden》早在颁奖礼在电视播放前，已赢得「最佳视觉媒体歌曲」。歌手Sabrina Carpenter、Justin Bieber及Lady Gaga等有份演出。

Kendrick Lamar延续勇态

Kendrick Lamar赛前获最多的9项提名，他勇夺「最佳饶舌专辑」、「饶舌歌曲」、「饶舌演出」、「旋律饶舌演出」及「年度制作」，并破了Jay-Z的25奖纪录，成为格林美史上获得最多奖的饶舌歌手，历来共获得27个奖。最佳新人由Olivia Dean捧走，最佳城市音乐专辑由Bad Bunny凭《Debí Tirar Más Fotos》赢得，他强烈谴责美国移民和海关执法局（ICE）：「在我感谢上帝之前，我要说『ICE滚』。我们不是野蛮人，我们不是动物，我们不是外星人，我们是人类，我们是美国人。仇恨越多，仇恨就越强烈。唯一比仇恨更强大的东西就是爱，我们需要与众不同。我们争取权利，但必须用爱去做。我们爱我们的人民，爱我们的家人，这就是用爱去做的方法，别忘了这个。」Bad Bunny再凭《Debí Tirar Más Fotos》捧走「年度专辑」，并由Harry Styles颁奖，该专辑成为格林美史上首张西班牙唱片赢得「年度专辑」。

「年度歌曲」则由Billie Eilish凭《Wildflower》夺得，她亦在台上提到ICE，「我很感激，但老实说，我觉得我不需要说甚么，但没有人在这片被盗的土地上是违法的。现在真的很难知道说甚么、做甚么。我只是觉得在这个房间里真的很有希望，我觉得我们只需要继续祈祷、发声和抗议，我们的声音真的很重要，人们也很重要。我想说，对不起，多谢大家。」

Lady Gaga掩面痛哭

天后Lady Gaga凭《Mayhem》赢得「最佳流行演唱专辑」，她听到自己的名字时，即掩面痛哭，由其未婚夫Michael Polansky安慰，她上台即向Michael说「我爱你」，并感谢每日陪伴在她身边，又与她合作制作那张专辑。她又提到作为唯一的女性在录音室，「我知道有时当你和一群男人在录音室里时，可能会很难。因此，我敦促你永远倾听自己，永远为你的想法而战，为你的歌曲而战，为自己而战。」至于最佳流行独唱演出由英国歌手Lola Young凭《Messy》捧走，她在台上兴奋到爆粗。

Pharrell Williams感谢师父

此外，Pharrell Williams由Dr. Dre手上获颁「全球影响力奖」，他感谢他的师父Dr. Dre及Q-Tip，又感谢大家相信黑人音乐，他直言自己已52岁，仍热爱音乐这份工作。79岁歌手雪儿（Cher）获颁「终身成就奖」，她爆粗指自己已入行超过60年，「我想说的是，大家不要放弃梦想。」

「第68届格林美颁奖礼」部分得奖名单

年度歌曲：《Wildflower》Billie Eilish

年度制作：《Luther》Kendrick Lamar featuring SZA

年度专辑：《Debí Tirar Más Fotos》Bad Bunny

最佳新人：Olivia Dean

最佳流行演唱专辑：《Mayhem》Lady Gaga

最佳流行独唱演出：《Messy》Lola Young

最佳流行合唱：《Defying Gravity》Ariana Grande及Cynthia Erivo

最佳电子/跳舞专辑：《Eusexua》FKA twigs

最佳摇滚专辑：《Never Enough》Turnstile

最佳摇滚歌曲：《As Alive as You Need Me to Be》Nine Inch Nails

最佳金属摇滚演出：《Birds》Turnstile

最佳摇滚演出：《Changes》Yungblud

最佳饶舌专辑：《GNX》Kendrick Lamar

最佳旋律饶舌演出：《Luther》Kendrick Lamar featuring SZA

最佳饶舌歌曲：《TV Off》Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay

最佳R&B专辑：《Mutt》Leon Thomas

最佳R&B歌曲：《Folded》Kehlani

最佳视觉媒体歌曲：《Kpop擸魔女团》-《Golden》