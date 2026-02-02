前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生

现年55岁的资深女星陈松伶，曾于TVB拍下不少经典剧集，《天涯歌女》、《笑看风云》、《天地男儿》等都叫好叫座。陈松伶近年事业重心转往内地，生活看似美满。然而，她近日在内地访问中惊爆，其外甥女竟童言无忌地对她说：「姨妈，以后你走了，所有的东西都是我的了。」此言一出，旋即在网上引起热议。虽然陈松伶当下并未生气，还微笑答应，但笑容背后难掩一丝落寞。

陈松伶无后之憾

陈松伶与年轻八岁的丈夫张铎结婚多年，恩爱逾恒，但两人始终没有下一代。这背后其实藏著陈松伶的健康隐忧。早年，她因患上子宫肌瘤而影响生育能力，这个遗憾也成为她心中无法弥补的痛。

网民戥陈松伶凄凉

正因膝下无儿无女，陈松伶的巨额财产继承问题备受关注。她坦然接受外甥女的想法，认为钱财生不带来，死不带去。然而，这番对话却让不少网民感到心酸，认为这正是没有下一代的悲凉写照。若将来陈松伶离世，其遗产或许真的会如外甥女所愿，由她继承。

陈松伶：老人院也是一个归宿

在访问中，陈松伶亦提及自己的晚年规划，表示不介意入住老人院，或与年纪相仿的好友「组团养老」，互相照顾。此话一出，再度触动网民神经，认为这是她因预见晚景凄凉而作出的无奈之选。

陈松伶曾因不育拒绝真爱

回顾陈松伶的人生，可谓历尽风雨。她15岁入行，凭《天涯歌女》一炮而红，却为坚持学业与家人决裂二十年。事业如日中天之际，又遭经理人骗走所有积蓄，身无分文。在她人生最低谷时，遇上了现任丈夫张铎。当时的她，不仅穷困潦倒，更因子宫肌瘤复发及抑郁症而身心俱疲。面对年轻帅气的张铎的热烈追求，陈松伶一度因自己无法生育而拒绝，更曾对他说：「你还有好多选择。」

陈松伶丈夫坚定不移

然而，张铎的爱坚定不移，他不仅不介意陈松伶的过去与健康状况，更主动提出婚后不要小孩，并早已为两人的养老生活作出规划。这份深情最终打动了陈松伶，让她感叹：「我真系觉得我识到一个好好嘅伴侣。」。

