已故赌王何鸿燊孙女颜值掀热议 何超盈女儿近照曝光有「学霸脸」？ 网民赞面相极好

已故赌王何鸿燊与四房梁安琪的长女何超盈（Sabrina），2019年与比自己小8年、哈佛学霸男友辛奇隆（Thomas）结婚，同年8月诞下女儿「荷包蛋」辛千觅（Audrey），生活变得低调，超盈一直对女儿非常保护，直至去年才开始与女儿一起参与慈善活动，今年初她亦晒出多张举家旅行的张全家福，一家幸福满泻。早前何超盈又带同女儿现身慈善晚宴，瞬间成为焦点。

名媛严纪雯身体力行

现为仁济医院董事局的第五副主席的名媛严纪雯，日前在IG分享与好友何超盈一起参与慈善活动的照片，并发文写道：「2026慈善星辉仁济夜，昨晚已圆满举行，今年以『人生剧本』为主题，透过人生电影院，细心聴说仁济与受助人之间的故事，将他们人生的甜酸苦辣分享给社会各界，唤起了大家对他们的深切关怀。」她续说：「特别感谢每位慷慨解囊的善长，让更多有需要帮助的人感受到来自社会的温暖和爱。让我们携手同行，将这份爱心和关怀传递下去！！」

何超盈女儿小酒窝抢镜

照片中可见，应好友严纪雯邀请出席的何超盈，当晚带同女儿荷包蛋一起撑场，为慈善出一分力。而何超盈的女儿的颜值却成了网民的焦点，被指长得一副「学霸」长相：「学霸脸！特别是理科生！」、「她女儿长了一张理科生脸」、「她女儿很耐看」、「女儿面相很好！」、「越大越靓女」等，而荷包蛋脸上有个小酒窝，十分可爱。

