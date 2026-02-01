中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？

《中年好声音4》今晚播出第10集，70强选手继续进行紧张刺激的「一对一PK赛」，争夺40个晋级名额。本集焦点落在两位蒙面艺人选手「狮子王」与「白眉鹰王」的登场，最终「白眉鹰王」凭借出色表现，赢得全部5位评审的青睐，获得5灯直接晋级；而「狮子王」则仅得3灯，要需进入PK环节。「白眉鹰王」技惊四座，网民就化身私家侦探，估他的真身是一位《爱回家》男星！

「白眉鹰王」完美演绎获激赞

蒙面唱将「白眉鹰王」选唱《假使有日能忘记》，其充满磁性的声线及稳健的台风，成功打动了肥妈、海儿、周国丰、张佳添及谷娅溦（溦溦）五位评审，获得5灯满分成绩，直接跻身40强。

「白眉鹰王」受一致赞赏

评审们对他的表现赞不绝口， 张佳添指 「你拣咗只适合你嘅声线、性格嘅歌，虽然睇唔到你个样，但透过首歌认识你多咗。」 ，谷娅溦就表示| 「高低起伏全部做到晒，一个好嘅Performance，你唱番你擅长嘅嘢，信心多咗好多。」 ， 周国丰亦大赞 「我今日听到音色好靓嘅你，呢首歌好啱，发挥到你嘅中低音」 。

「白眉鹰王」真身是「王朝」莫家淦？

「白眉鹰王」的神秘身份随即引发网民热烈讨论。不少观众根据其身形、独特的声线，以及所配戴的手链和手表等蛛丝马迹，纷纷猜测其真身是现年43岁、在处境剧《爱．回家之开心速递》中饰演保安「王朝」而深入民心的艺人莫家淦。

莫家淦近年积极北上掘金

莫家淦由新闻主播转型为演员，近年更积极北上发展，事业有声有色，不但担任春晚主持，更有机会担纲剧集男主角。有网民翻出他过去在节目中模仿张国荣唱歌的片段，认为其唱功及台风与「白眉鹰王」十分相似，令其身份呼之欲出。

「狮子王」深情献唱陷苦战

另一位备受关注的艺人选手「狮子王」，则选择了女歌男唱，深情演绎《天黑黑》，并将此曲献给已故的太婆，真挚的情感令评审谷娅溦大为感动，表示：「我自己有毛管戙，技巧过咗关，Feeling都有。」盛传真身为艺人罗天宇的「狮子王」，最终获得3盏灯，未能直接晋级，需要进入「一对一PK赛」。幸运的是，他在PK赛中遇到的对手只获得2灯，让他成功击败对手，惊险晋级40强。

