Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

28岁东张女神背心睡衣晒腿照流出 酒店房大解放 网民：你好像天使

影视圈
更新时间：23:00 2026-02-01 HKT
发布时间：23:00 2026-02-01 HKT

曾参选2024年香港小姐的俞可程（Kanis），近年加入《东张西望》的表现十分亮眼，凭着甜美外貌及火辣身材，成功吸纳不少宅男粉丝，成为新一代「东张女神」代表之一。过往经常在IG分享生活点滴的她，日前又晒出一辑睡衣「床照」，网民激赞靓女似天使。

俞可程散发女人味

上个月才迎来28岁的俞可程，在分享的性感靓相中简单写道：「Gooooooooood morning！」，照片中的她穿上一套浅蓝色幼间条纹的蕾丝边背心型睡衣及短裤，长直的秀发披肩，展露出其招排甜美笑容，她以不同角度自拍，无意间晒出一双长腿，其中一张以高角度的自拍照中，亦展露了其白滑大腿，散发出女人味。

相关阅读：27岁「东张女神」自拍丰满上围大特写  胸部挂满晶莹汗珠极诱人  嘴唇半张引网民暴动

俞可程仙气十足

不少网民俞可程这辑性感靓相，都纷纷派心赞好，甚至留言赞她仙气满满似天使：「你好像天使」、「仙女的感觉」、「派脚福利」、「太完美了」、「身材正到爆」、「索呀！」、「早安 靓靓程程」 等，但亦有网民赞留意她的脚趾：「靓脚趾」等。

相关阅读：《东张》女神追访被嫌弃「太瘦」心有不甘？铺比坚尼超性感照大反击 证明有部位「绝不瘦」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
2小时前
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
政情
2小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
10小时前
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
影视圈
10小时前
28岁TVB小生骚的士证欲转行？曾卷港姐桃色丑闻 入行近十年发展平平内地试镜8次失败
28岁TVB小生骚的士证欲转行？曾卷港姐桃色丑闻 入行近十年发展平平内地试镜8次失败
影视圈
6小时前
02:31
撞车碰瓷党｜邓炳强：审视个案已增至逾70宗 有超过20宗索偿涉及单一人士 负责律师楼、医生高度重复
社会
13小时前
TVB金牌主持2千万豪宅后花园曝光 拥私人田园自家农场劲专业 兼购近4千呎大宅身家惊人
TVB金牌主持2千万豪宅后花园曝光 拥私人田园自家农场劲专业 兼购近4千呎大宅身家惊人
影视圈
11小时前
网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」
网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」
生活百科
14小时前