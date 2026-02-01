28岁东张女神背心睡衣晒腿照流出 酒店房大解放 网民：你好像天使

曾参选2024年香港小姐的俞可程（Kanis），近年加入《东张西望》的表现十分亮眼，凭着甜美外貌及火辣身材，成功吸纳不少宅男粉丝，成为新一代「东张女神」代表之一。过往经常在IG分享生活点滴的她，日前又晒出一辑睡衣「床照」，网民激赞靓女似天使。

俞可程散发女人味

上个月才迎来28岁的俞可程，在分享的性感靓相中简单写道：「Gooooooooood morning！」，照片中的她穿上一套浅蓝色幼间条纹的蕾丝边背心型睡衣及短裤，长直的秀发披肩，展露出其招排甜美笑容，她以不同角度自拍，无意间晒出一双长腿，其中一张以高角度的自拍照中，亦展露了其白滑大腿，散发出女人味。

相关阅读：27岁「东张女神」自拍丰满上围大特写 胸部挂满晶莹汗珠极诱人 嘴唇半张引网民暴动

俞可程仙气十足

不少网民俞可程这辑性感靓相，都纷纷派心赞好，甚至留言赞她仙气满满似天使：「你好像天使」、「仙女的感觉」、「派脚福利」、「太完美了」、「身材正到爆」、「索呀！」、「早安 靓靓程程」 等，但亦有网民赞留意她的脚趾：「靓脚趾」等。

相关阅读：《东张》女神追访被嫌弃「太瘦」心有不甘？铺比坚尼超性感照大反击 证明有部位「绝不瘦」