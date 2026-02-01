28岁TVB小生骚的士证欲转行？曾卷港姐桃色丑闻 入行近十年发展平平内地试镜8次失败

现年28岁的TVB小生孔德贤（Danny）入行9年，但星途发展平平，代表作不多。今日，他突然在个人Instagram上载一张的士司机证，证上清晰印有其姓名「孔德贤」及照片，并留言：「好多人问我系咪转行揸的士，只可以话个的士证系真嘅，唔系道具嚟㗎，no.222222」，引发网民热议，猜测他是否因演艺事业停滞不前而决定转换跑道。

孔德贤为生活密谋后路？

从孔德贤分享的图片可见，他除了新考获的「的士」牌照外，更已拥有多达10个不同车辆的驾驶执照。他详细列出已成功考获的牌照，包括私家车、轻型货车、电单车、私家小巴、公共小巴、中型货车、重型货车、私家巴士等，此外，他透露尚有「公共巴士」及「挂接车辆」的牌照正在努力中。孔德贤积极考取多个专业车牌，似乎是为了在变幻莫测的演艺圈中，为自己增添一技之长，保障未来生活。今次他骚出的士证，表示自己有资格当的士司机，不过就扒示「未用过」。

孔德贤演艺路崎岖

演艺事业发展未如理想，孔德贤近年亦尝试开拓内地市场。他早前到内地参与综艺节目《开灶少年团》，却坦言酬劳只是「打招呼的价钱」，旨在争取曝光机会，让内地观众认识自己。虽然在节目中获得不少热情反响，但也曾被内地网民笑称「这位阿叔是谁」，对比当地16至18岁的小鲜肉，28岁的他已显得格格不入。

孔德贤内地8次试镜失败

他亦透露，为了争取机会，曾八次前往内地试镜，当中更有需自费飞往北京的，但最终全部失败收场。他坦言普通话不够标准是其弱点，但他将失败视为反省的机会，并表示会继续努力，相信总有一次会成功。

孔德贤曾卷廖慧仪男友自杀风波

除了事业挑战，孔德贤的形象亦曾因绯闻而受挫。2020年，他与落选港姐廖慧仪传出绯闻，其后廖慧仪的前男友Sam疑因情困堕楼身亡。Sam在遗书中提及女友用无数大话隐瞒，令他饱受折磨。由于孔德贤曾与廖慧仪在社交媒体上载相似的行山照片，令他被卷入这场悲剧，形象一度插水。事后，孔德贤公开与廖慧仪划清界线，强调二人仅为普通朋友，并无联络。

孔德贤毕业于理工大学

毕业于理工大学建筑工程及管理学系的孔德贤，为追梦而放弃工程师的稳定职业，在演艺路上一直坚持。如今积极考牌，展现了他务实和未雨绸缪的一面，即使星途满布荆棘，他依然在为自己的未来努力打拼。

