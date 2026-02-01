TVB金牌主持2千万豪宅后花园曝光 拥私人田园自家农场劲专业 兼购近4千呎大宅身家惊人

「肥妈」Maria Cordero今个月中便踏72岁，自第二任老公离世后，肥妈寄情工作，担任节目《中年好声音》评审，以及拍煮食片，保持曝光率。肥妈热爱下厨，对食材同样讲究，日前她在小红书分享一条影片，自到有自家田园，引发网民热议。

肥妈问网民意见

肥妈近日在小红书曝光其私人农地，更问网民意见：「各位家人朋友们，有没有好主意，种点甚么好？」见到肥妈打上农场、种植、花园、种菜，估计是指其豪宅的花园有菜田，而肥妈打卡地点见到广东。

肥妈在片中置身目测有4块田地，其中两块已翻土，肥妈介绍菜田仍有白菜、红萝卜、白萝卜，至于菜心及油麦菜已被她打边炉食晒。有网民见到其打卡位置，留言问是否定居内地，便有网民以肯定的答案回复：「这是香港」、「在香港大埔三层村屋」、「阿妈住香港大埔，豪宅后花园」。

肥妈有三物业揸手

肥妈位于大埔的三层别墅，市值达2,000万元，从多年前起，肥妈已在家中种植有机食材。又为防鼠患，在花园安装多个太阳能驱鸟器保护农作物，并不种瓜类，减少惹来老鼠问题。除香港物业外，肥妈在马来西亚沙巴也有一幢3800多呎复式豪宅，加上早年在内地惠洲的物业，是圈中的隐形富婆。

