前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公

影视圈
更新时间：19:00 2026-02-01 HKT
发布时间：19:00 2026-02-01 HKT

现年41岁前TVB女星杨秀惠，2019年与圈外男友叶世扬在海外结婚，其后在2020年宣布离巢，同年在马来西亚宣布诞下女儿，2022年情人节公布诞下二女，去年2月再为老公诞下儿子。近年荣升商界女强人的杨秀惠，除了要照顾3个孩子之外，亦要打理其美容及教育生意，创业短短几年生意额已突破1亿，相当厉害。事业家庭两忙的杨秀惠，日前终于抽到时间为两位好姊妹周家蔚和李思欣补祝生日，三位靓太美貌依然！

杨秀惠为好姊妹庆祝生日

近日周家蔚在IG分享了为1张三姊妹的合照，并以英文写道：「谢谢亲爱的@vvyeo（杨秀惠）送的美味甜点！祝@szeyan_li（李思欣）生日快乐！也祝我生日快乐（虽然晚了一下）！有你们真是太幸福了。」照片中的三位靓太即使已年过40，同样明艳照人，皮肤白净紧致，网民除了向两位寿星女送生日祝福外，亦都大赞她们保养得宜。

相关阅读：杨秀惠一脚踢凑仔女兼打理美容生意 向陈茵媺请教点样一打三

 

杨秀惠选美冠军

杨秀惠曾参加2003年《马来西亚华裔小姐竞选》，并赢得冠军、「最上镜小姐」、「完美体态小姐」、「清新可人小姐」和「优雅小姐」等五项殊荣，之后再出战《2004年国际华裔小姐》，虽然最终五强止步，却仍获TVB赏识签约成为旗下艺人，并参剧集演出处女作《赤沙印记@四叶草.2》、《野蛮奶奶大战戈师奶》、《鬼同你OT》、《大帅哥》、《十八年后的终极告白》等。

杨秀惠老公身份背景成谜

感情事向来低调的杨秀惠，有传当年曾经与孙耀威有一段情，之后亦跟亿万测量师之子麦伟汶拍过拖。其后杨秀惠在2019与圈外男友叶世扬结束7年爱情长跑，并在海外注册结婚，但丈夫样貌甚少曝光，身份背景成谜。有传杨秀惠的老公是生于大富之家，家住在渣甸山。

相关阅读：杨秀惠父母来港探望兼庆祝一家三口生日 62岁冻龄妈妈撞样汤盈盈


 

