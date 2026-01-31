《宝贝智多星》Catherine O'Hara突离世 多位红星发文悼念 麦哥里高坚痛失「妈妈」:还有太多话要说

曾参演《宝贝智多星》、《哗鬼家族》的喜剧女星Catherine O'Hara因病离世，享年71岁。其经理人公司CAA发表声明称，Catherine于当地时间周五在洛杉矶家中因突发疾病去世，但死因尚未公布。洛杉矶消防局发言人透露：「凌晨4点48分，我们接到该地址的医疗援助请求，并将一名大约70岁、情况危急的女性送往医院。」据《TMZ》获得的录音显示，她因为呼吸困难而被紧急送院。

Catherine最后现身艾美奖颁奖礼

Catherine最后一次公开亮相是在去年9月出席艾美奖颁奖礼，当时她看来消瘦虚弱。而她虽凭《斗戏影业》入围金球奖电视剧最佳女配角，但并未出席在本月中举行的颁奖礼。Catherine突然离世，遗下其任职电影美术指导的丈夫Bo Welch及2名儿子。Catherine活跃于演艺界超过50年，出生于加拿大多伦多的她于1974年加入当地剧院，及后她转往美国发展，曾参演《三更半夜》、《宝贝智多星》、《哗鬼家族》，并曾为经典动画《怪诞城之夜》女主角「莎莉」配音。此外，她亦曾演出《富家穷路》、《斗戏影业》、《最后生还者》等知名美剧，并曾夺2项艾美奖、1项金球奖和2项演员奖（前名演员工会大奖）。

Catherine圈中人缘甚广

Catherine在圈中广结善缘，故此她逝世消息传出后，大批名导红星均作悼念。在《宝贝智多星》系列与她结下母子缘的麦哥里高坚（Macaulay Culkin）在IG发文，并附上二人在《宝》片中的剧照，以及在星光大道重聚的近照，他写道：「妈妈，我以为我们还有时间，我想要更多。我想坐在你旁边的椅子上。我听到了你的话，但我还有太多话要说。我爱你，再见。」其《哗鬼家族》拍档米高基顿（Michael Keaton）亦发文哀悼：「她既是我的假妻子，也是我的假死敌，更是我现实生活中真正的朋友。这真的太难过了，我会非常想念她。」《斗戏影业》创作人兼男主角薛夫洛根（Seth Logen）在IG分享了Catherine伏在他背上的温馨合照，并写道：「真不知道该说甚么……我第一次见到她时就跟她说，我认为她是我在银幕上见过的最有趣的人。《宝贝智多星》这部电影让我萌生了拍电影的念头，能和她一起工作真是我的荣幸」，他最后写道：「她现在去了别的地方，我感到无比悲伤。我无比感激能和她共度那些时光。谢谢你，Catherine，我爱你。」此外，当红男星佩特罗帕斯卡（Pedro Pascal）、艾力宝云（Alec Baldwin）加拿大前总理杜鲁多（Justin Trudeau）、女星珍美李寇蒂丝（Jamie Lee Curtis）、名导朗侯活（Ron Howard）均有在社交平台上致哀。