钟柔美着穿窿裤蒲头再试水温 网民唔BUY继续翻旧帐」：今日系咪A0状态

现年19岁、童星出身的「声梦小花」钟柔美（Yumi），去年底因错手在IG分享被绯闻男友刘展霆（Eden）从后揽实兼亲吻短片后，当时她解释是在玩「真心话大冒险」，强调自己冇拍拖仍是「A0」，后来被网民继续狙击，在Threads疯传多张疑似钟柔美中学时期与多位男友合照，当日有又揽又锡的激吻相，结果A0人设崩坏。钟柔美近日又再蒲头试水温，昨日（30日）在IG上载一条健身影片，塑造健康形象，为自己洗底！

钟柔美素颜做运动

影片中的钟柔美素颜上阵，先后去跑步、拉筋、玩健身器材，以及跳舞等，她在片中表示：「今日带大家同我一齐做Gym，跑步喇，我每次都跑20至30分钟左右，哗，出好多汗呀，我依家就同大家一齐拉筋，因为平时自己都成日跳舞，所以拉筋系非常紧要。」她续说：「每次做完运动心情都舒服，最近都好钟意尝试一啲唔同嘅嘢，希望大家钟意我做运动嘅分享啦！」她亦发文写道：「新一年继续进步。」

钟柔美被网民继续狙击

不少粉丝都纷纷留言为钟柔美加油，但有眼利网民却发现她在拉筋时，发现她的运动紧身裤原来穿了一个小窿。此外亦有部分网民却「翻旧帐 」，并留言揶揄钟柔美：「黑眼圈大到咁，记得唔好纵欲过度」、「柔美姐今日系咪A0状态？」、「A0美面皮又厚咗」、「见有咁多like，相信以后有人提A0，都会谂起Yumi，就好似寻秦记就谂起古天乐一样，都算系一种成就㖞」等。

