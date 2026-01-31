《庆余年2》金晨涉肇事逃逸助手「顶包」 浴血意外现场照曝光发文道歉

内地女星金晨曾演出《无心法师》、《南来北往》、《庆余年第二季》（庆余年2）等剧集，2020年凭综艺节目《乘风破浪的姐姐》累积人气。金晨近日却爆出涉「肇事逃逸」风波，更有指由助手「顶包」驾驶责任，惹起热议。金晨昨日（30日）在社交平台发文交代事故经过，并公开当时受伤的照片，非常惊吓。

金晨口罩及服染血

金晨昨日（30日）在微博为近日爆出撞车后逃逸事件开腔，撰长文交代事件始末，又在帖文下留言位置公开当时的伤势相。见到相中女子脸上打格只露出伤势，嘴边有大量血迹，而口罩及衣服亦染血，严重程度震惊网民。绍兴市公安局柯桥区分局发布警情通报，证实金晨的交通事故。而民警经初步调查后，未发现异常情况，亦不存在骗保事实。

金晨撰长文交代当时情况，表示事故发生在2025年3月16日，当时与经理人、助手共三人租车在外游玩，由金晨本人驾驶。其间遇上小狗冲出，金晨因紧急闪避导致撞向路边警示牌及房屋围墙，事故中只有金晨一行三人，未有涉及其他车辆及途人。

金晨称伤势较重先行入医院

金晨解释当时离开现场，因自己伤势较重，经理人第一时间送她到医院，并要接受紧急手术，而助手则留在现场协助处理后续问题。助手在过程中曾向警方误称自己为驾驶者，并配合完成了事故认定。

不过金晨在手术结束恢复意识后，了解助手处理过程，认为自己作为驾驶者责无旁贷，理应承担全部责任，随后已向保险公司申请撤销理赔，由她全额承担车辆损失、路边设施、房屋围墙的相关赔偿，并在2025年4月处理完毕。对于闹出金晨，金晨也在文中表示作为一名公众人物，应谨言慎行，并向社会大众致歉。

金晨与前公司闹翻被雪藏

35岁的金晨父母是舞蹈老师，自6岁起随双亲习舞，10岁时考入上海市舞蹈学校（现称上海戏剧学院附属舞蹈学校），于2007年金晨入读北京舞蹈学院，并在2008年北京奥运会开幕式上演出，多年来获得不少舞蹈比赛奖项。

金晨于2011年演出《七种武器之孔雀翎》加入娱乐圈，同年与黎诺懿在舞蹈节目《舞动奇迹》第3季中合作，夺得总决赛冠军。不过金晨在2017年曾与经理人公司闹翻，一度对簿公堂，最终败诉被雪藏，一度怀疑患上抑郁症，两年后签约新公司，并参加综艺节目《乘风破浪的姐姐》，重新出发。

金晨1月30日在微博交代事故原文如下：

大家好，我是金晨，关于近日网上流传的消息，我想向大家做出如下说明：

2025年3月16日，我和经纪人及助理三人租车在外游玩，车辆由我进行驾驶。行车途中，我为躲避路上蹿出的小狗，紧急拐弯时撞向路边的警示牌及房屋围墙。

事故发生时，现场只有我们三人，因我的伤势较重，经纪人第一时间带我赶往医院急诊并紧急做了手术，助理留下处理事故。

由于事发突然，加上当时情绪紧张，助理向交警说明自己是驾驶人，并配合完成了事故认定。当我手术结束意识恢复后，了解了该事件的处理过程，我认为我本人作为实际驾驶员必须承担全部事故责任及为此次事故中出现的不当处理承担全部责任。因此，我让助理立即联络保险公司，申请撤销保险理赔，所有车损费用及路边设施和房屋围墙相关方的经济损失由我本人全额承担，相关赔付已于2025年4月完成。

作为一名公众人物，我未能做好表率，反而因个人行为占用社会资源，给大家带来了困扰与担忧，我对此深感惭愧。感谢大家的关心与监督，我会深刻反省，今后一定更加严格遵守交通法规，谨言慎行，切实承担起应尽的社会责任。

再次诚恳致歉。