TVB「五亿驸马」平民店开餐样子苍老？容貌大变须根尽现  曾于剧集露股展Fit爆身型

现年45岁的TVB实力派演员黎诺懿，一向以其高大俊朗的外型及时尚品味见称。然而，近日有网民在社交平台分享于平民餐厅捕获他的照片，其私下极度随意的「颓爆」状态，与幕前神采飞扬的形象形成巨大反差，引起网民热议。

黎诺懿被封「五亿驸马」

黎诺懿自2014年与家境富裕的前港姐李洁莹结婚后，虽被封为「五亿驸马」，但他反而更积极投入工作，在演艺事业上不断寻求突破。近年，他除了演员身份，更涉足监制、综艺及饮食节目主持，甚至成为KOL，事业发展得有声有色。在家庭方面，他与太太育有两子，一家四口生活美满，经常在社交媒体分享幸福点滴。

黎诺懿于平民餐厅开餐

但黎诺懿近日却被网民捕捉到截然不同的一面，根据网民分享的相片，黎诺懿当时正与一名长发女性（疑为其太太李洁莹）在一间普通食肆用餐。从照片中可见，黎诺懿打扮相当随意，仅穿著一件白色底衫，外搭黑色羽绒背心。

黎诺懿最新状态极颓

更引人注目的是他的状态，相片中的他头发显得有些扁塌，脸上未经打理，须根清晰可见，神情略带疲态，低头望著前方。这与他在剧集《婚后事》中突破性露股演出的健硕形象，或是平时担任节目主持时的幽默靓仔模样，判若两人。

网民惊呼认不出黎诺懿

照片曝光后，不少网民惊呼「完全认不出来」，认为他私下的模样与幕前相差甚远。有留言指出：「在死亡灯光再加头顶角度，感觉好老」、「好像老了很多，还是因为没有化妆？」不过，也有粉丝认为，黎诺懿近年事业瓣数多多，除了幕前演出，还要兼顾家庭，照顾两个儿子，相信私下难免会显露疲态，认为这才是他最真实的休息状态。

黎诺懿《婚后事》超激绝密片段流出：