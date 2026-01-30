Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

娱乐圈「最神秘家族后人」缝12针插喉照曝光  一原因今年4度入医院  去年头部遭重击血洒当场

影视圈
更新时间：10:00 2026-01-30 HKT
发布时间：10:00 2026-01-30 HKT

曾参加《中年好声音2》、因其「向氏最神秘后人」身份而备受关注的向展鹏（Jeffrey），近期可谓祸不单行。他去年已多次因意外不幸入院，近日又于IG上载照片，宣布今年已是第四次入院，情况令人担忧。

向展鹏：今年第4次入院

向展鹏在IG晒出一张在医院病床上的照片，从中可见其手背正插著静脉注射的喉管。他在帖文中写道：「今年第四次入院，缝了12针，犯太岁真系可怕」，透露这次入院需要缝合12针，并慨叹触犯太岁相当可怕。向展鹏于短时间内多次进入医院，相信他也十分无奈，昨日出了此帖后，于未透露原因下将帖子删除。

相关阅读：向展鹏庆生后乐极生悲 浴室跣倒撞头伤骨急送院

向展鹏去年曾经堕马

事实上，向展鹏近期频频遇上意外。去年9月，他便曾在家中发生家居意外，沐浴后因洗手间地滑而跌倒，导致头部猛力撞地，当场流血，更伤及尾龙骨，需即时送院检查。事隔仅一个月，去年10月，他又在一次骑马活动中不幸堕马，须再次入院休养。

向展鹏是向氏家族后人

向展鹏因参加《中年好声音2》而知名度大增，在参赛期间，他透露是影坛猛人向华强及向华胜的侄仔，而他的父亲就是向氏家族成员之一、排行第4的向华荣，令向展鹏被封「向氏最神秘后人」。虽然比赛已结束多时，但向展鹏的社交平台动态仍然受到网民关注。

向展鹏曾扔掉过千万收藏品

向展鹏不时于网上分享富贵生活，去年台风桦加沙袭港，他表示要留在家中进行大扫除，他发文表示：「打风前夕，在家就做个大扫除吧，千几万的收藏品，全部不要 」。向展鹏更在帖文中附上一张照片，可以见到他打算弃掉、价值逾千万的名牌收藏品中包括Goyard袋、LV袋及GUCCI袋等，另外还有大量纸盒包括FENDI、Hermès等，全部放于地上准备扔掉，十分夸张。

相关阅读：台风桦加沙｜娱圈「最神秘家族后人」打风前夕一夜掉弃逾千万名牌藏品  Hermès盒Goyard袋堆满地变垃圾

