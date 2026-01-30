「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情

现年61岁、贵为三届TVB「视帝」的黎耀祥，近年事业重心转往内地，去年更于中山买入豪宅，几乎完全移居内地，享受人生。早已融入当地生活的他，近日与爱妻的「贴地」影片在网上疯传，展现出他朴实豪迈的真我一面，引发网友热议。

黎耀祥夫妇武汉踎街边叹5蚊面

在其中一段影片中，黎耀祥与妻子现身武汉街头，体验当地「过早」（吃早餐）文化。夫妻二人未有选择高级餐厅，反而走进一家地道小店，点了武汉特色热干面。令人惊讶的是，店外没有餐桌，他们竟毫无架子，直接将面碗放在红色塑胶矮櫈上，然后各自再坐一张櫈仔，随性地「踎街边」大快朵颐。

相关阅读：刘青云带老婆游峨眉山 57岁郭蔼明素颜状态惊人 三届视帝同游极老友结婚当兄弟

黎耀祥坐胶櫈擘大脚尽见豪情

画面中，黎耀祥身穿休闲卫衣，擘大双腿，捧起碗就大口大口地吃面，动作粗犷豪迈，尽显不拘小节的个性。他大赞面条的麻酱味很香，配上微辣口感更佳。这碗地道热干面仅需5元人民币，配上一杯3元的甜酒，一顿早餐8元就解决。黎耀祥对此大感满足，直言：「一个早餐，太幸福了！」完全沉醉于这种简单而地道的美味。

黎耀祥「连汤都饮埋」超满足

黎耀祥的「食好西」之旅未有停止，在另一条影片中，他到了河南开封，品尝当地著名的烩面。面对一大碗汤浓面宽的烩面，他再次发挥「吃货」本色，吃得津津有味。最精彩的莫过于他吃到最后，竟捧起巨大的面碗，将浓郁的羊肉汤底一饮而尽，饮到「舐舐脷」，碗底朝天，一滴不剩。

黎耀祥买中山豪宅全面移居

黎耀祥将生活重心北移已是众所周知，他早年已购入中山一个豪宅单位，并在社交平台分享于家中宴客的影片，令其内部装潢曝光。片中所见，其豪宅客厅十分宽敞，放置了大型梳化及长形饭枱，更挂有水晶灯，并有落地大玻璃窗，装修阔落雅致。他和妻子与友人在露台品茶，生活相当悠然自得。虽然在内地生活贴地，但黎耀祥本身家底丰厚。除了中山的物业，他与家人居于市值逾三千万的上水天峦独立屋。他亦是爱车之人，拥有多部名车，包括宝马、Land Rover及价值300万的麦拿伦（McLaren）。

相关阅读：60岁视帝北上定居！中山阔落豪宅曝光有巨型厨房 客厅一物尽显奢华品味