阎奕格好胜心强几乎逼疯自己 弃传统孖好友小岛办婚礼｜专访
更新时间：10:15 2026-01-30 HKT
发布时间：10:15 2026-01-30 HKT
阎奕格与合作10年的唱片公司完约后，当上独立歌手，回想过往抱好胜心态致出现负面情绪，直至突然想通了，自觉尽力便无悔，成绩等其他方面则交由命运安排。另外拍拖多年的她称不排除随时结婚的可能。撰文︰钟舜英、摄影︰罗安强、场地︰Hotel Pravo Hong Kong
忘掉了初心
35岁的阎奕格在台湾发展多年，成绩方面，她形容︰「10年前问我，一定答有空间进步，会做更多作品，望成绩越来越好。」她现在明言︰「当我太好胜，就会忘掉热爱音乐的初心，太想去到某个位置时，音乐本质就变了！《超级星光大道》后，我好胜，要推自己去极限，心态不健康，逼到自己好癫。长大了，看淡了，我的音乐可以鼓励到粉丝，这就足够！」
专辑遇滑铁卢
问阎奕格自觉欠缺些甚么？她笑指若能回答，便已达到另一层次，「有时就真的是运气。」续说︰「至少我对得起自己，经已尽力做到最好，其余的就交给命运。」她进一步解释，2024年学懂「放下」，「2023年推出第3张专辑《Changing Room》，当时付出了所有，掏空了自己，幻想该会有些成绩？去到最后……真的有点难……开始自我怀疑。看开了之后这年半，对音乐，我能大声说没有后悔！」成为独立歌手后推出第一首歌《戒不掉你的爱》，曲风摇滚爽快，她称希望同时拥有流行歌手、摇滚歌手两个身份︰「我有一颗组乐队的心！盼望有机会以乐队歌手身份在台上演出。」
小岛成婚
已届适婚年龄的阎奕格，与男友拍拖逾5年，问有结婚可能？她说︰「永远不要说不可能，别人说结婚是一时冲动，可能我有这冲动，若日后结婚，或与好友以小组形式去一个地方度假办婚礼，我不想传统地去做这件事。」
