Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖

影视圈
更新时间：19:00 2026-01-29 HKT
发布时间：19:00 2026-01-29 HKT

现年64岁的黄日华，早前宣布退出娱乐圈，享受半退休生活。然而，他与女星关宝慧传了多年的绯闻，因好友任达华早前在节目中爆料而再度甚嚣尘上。黄日华日前于香港现身，激罕地公开回应感情状况，亲口提及与关宝慧的真实关系。

任达华爆黄日华关宝慧「快嘞」

黄日华自2020年爱妻梁洁华病逝后，感情生活一直备受关注。他与59岁关宝慧的绯闻传闻已久，早前好友任达华在TVB节目《一周星星》中，看到关宝慧的提问影片时，竟语出惊人地为两人「做媒」，笑称：「我谂都快㗎嘞！」此话一出，令绯闻再度成为全城热话。

相关阅读：黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰

黄日华：终于有机会讲清楚

黄日华日前在「卢海鹏鸣金收咪演唱会」上担任表演嘉宾，他身穿黑白拼色棒球外套，精神奕奕，笑容满面，状态甚佳。在台上，他激罕主动提及和关宝慧的绯闻，他表示今次终于有机会，让他在逾千观众面前讲清楚，他强调自己目前依然单身，借此正式否认与关宝慧的恋情。

黄关绯闻始于饭局合照

黄日华与关宝慧的绯闻始于2021年，当时有报导指二人在半个月内两度私下聚餐，加上头贴头的亲密合照，引发外界猜测。虽然黄日华女儿黄芷晴及关宝慧本人当时已否认，但传闻并未因此平息。去年，内地网站更一度疯传「黄日华向关宝慧求婚成功」的消息，迫使黄日华以「假的不提罢」来回应。

相关阅读：64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果

黄日华曾指为亡妻终身不娶

黄日华的感情状况之所以备受瞩目，与他对亡妻梁洁华的深情形象密不可分。其妻梁洁华于2013年确诊血癌，黄日华为照顾爱妻推掉所有工作，全心陪伴在侧。惜梁洁华最终在2020年因器官衰竭病逝。黄日华在太太临终前，曾承诺将终身不娶。

黄日华退出娱乐圈跟亡妻有关？

爱妻离世后，黄日华一度心碎崩溃，坦言太太是他的「头号粉丝」，既然她已无法再看自己演戏，自己也没有再演下去的意义，这份情深义重让他成为公认的「爱妻号」及「绝世好男人」。这次他亲自澄清绯闻，再次印证了他对亡妻不变的爱意。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
10小时前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
8小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
4小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
商业创科
2小时前
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
饮食
2026-01-28 18:15 HKT
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 放弃抢救老伴被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 放弃抢救老伴被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
影视圈
11小时前
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
社会
4小时前
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
01:20
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
突发
3小时前