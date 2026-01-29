黄日华激罕谈与关宝慧绯闻：过千观众面前讲清楚  恋情传足5年  任达华曾爆料二人快拍拖

现年64岁的黄日华，早前宣布退出娱乐圈，享受半退休生活。然而，他与女星关宝慧传了多年的绯闻，因好友任达华早前在节目中爆料而再度甚嚣尘上。黄日华日前于香港现身，激罕地公开回应感情状况，亲口提及与关宝慧的真实关系。

任达华爆黄日华关宝慧「快嘞」

黄日华自2020年爱妻梁洁华病逝后，感情生活一直备受关注。他与59岁关宝慧的绯闻传闻已久，早前好友任达华在TVB节目《一周星星》中，看到关宝慧的提问影片时，竟语出惊人地为两人「做媒」，笑称：「我谂都快㗎嘞！」此话一出，令绯闻再度成为全城热话。

黄日华：终于有机会讲清楚

黄日华日前在「卢海鹏鸣金收咪演唱会」上担任表演嘉宾，他身穿黑白拼色棒球外套，精神奕奕，笑容满面，状态甚佳。在台上，他激罕主动提及和关宝慧的绯闻，他表示今次终于有机会，让他在逾千观众面前讲清楚，他强调自己目前依然单身，借此正式否认与关宝慧的恋情。

黄关绯闻始于饭局合照

黄日华与关宝慧的绯闻始于2021年，当时有报导指二人在半个月内两度私下聚餐，加上头贴头的亲密合照，引发外界猜测。虽然黄日华女儿黄芷晴及关宝慧本人当时已否认，但传闻并未因此平息。去年，内地网站更一度疯传「黄日华向关宝慧求婚成功」的消息，迫使黄日华以「假的不提罢」来回应。

黄日华曾指为亡妻终身不娶

黄日华的感情状况之所以备受瞩目，与他对亡妻梁洁华的深情形象密不可分。其妻梁洁华于2013年确诊血癌，黄日华为照顾爱妻推掉所有工作，全心陪伴在侧。惜梁洁华最终在2020年因器官衰竭病逝。黄日华在太太临终前，曾承诺将终身不娶。

黄日华退出娱乐圈跟亡妻有关？

爱妻离世后，黄日华一度心碎崩溃，坦言太太是他的「头号粉丝」，既然她已无法再看自己演戏，自己也没有再演下去的意义，这份情深义重让他成为公认的「爱妻号」及「绝世好男人」。这次他亲自澄清绯闻，再次印证了他对亡妻不变的爱意。